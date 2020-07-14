2020-07-14T15:28:20+03:00
Политика

«Надежный человек и неплохой организатор»: в Россию с первым визитом приехал новый премьер Белоруссии

Делегации двух стран подпишут договор о сотрудничестве в «нефтянке» и документы о строительстве белорусской АЭС
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Новый премьер Белоруссии Роман ГоловченкоНовый премьер Белоруссии Роман ГоловченкоФото: ТАСС
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Во вторник с первым рабочим визитом с Россию приехал новый премьер Белоруссии Роман Головченко. На эту должность он был назначен в начале июня. Назначая Головченко на должность премьера, президент Белорусии Александр Лукашенко охарактеризовал его как «надежного человека» и неплохого организатора. А сам Головченко заявил, что главной задачей своего правительства считает избавление белорусской экономики от углеводородной и «иной конъюнктурной зависимости». Не трудно догадаться, зависимость от какой страны он имел ввиду.

Премьер Михаил Мишустин встречал белорусского коллегу в Белом доме. Интересно, что за столом переговоров некоторые члены белорусской делегации сидели в перчатках, а маски они положили рядом с собой на столе. А вот в российской делегации все были без масок и перчаток.

- Для меня Белоруссия - братская, по-настоящему родная земля, - приветствовал Головченко Мишустин.

С января по май товарооборот России и Белоруссии упал больше, чем на 20 процентов. Сильнее всего пострадал российский экспорт, в основном это поставки углеводородов. Он снизился на 32 процента, тогда как экспорт Белоруссии в Россию - всего на 7%.

- Это означает, что в этих непростых условиях белорусские партнеры успешно работают на российском рынке, - отметил Мишустин и понадеялся, что к концу года товарооборот вернется на прежнюю отметку.

Премьер заявил, что у России и Белоруссии есть хорошие возможности для сотрудничества в сфере науки и технологий. И пообещал познакомить белорусскую делегацию с цифровыми разработками, которые есть в арсенале правительства. С том числе с «электронным правительством».

Итогом переговоров делегаций должно стать подписание договора о сотрудничестве в нефтяной сфере, а также документов, связанных со строительством атомной электростанции в Белорусии.

Мишустин обратил внимание на важность углубления интеграции в Союзном государстве.

- Это гарантирует гражданам России и Белоруссии широкие экономические и гуманитарные права, - отметил Мишустин.

- В условиях пандемии и других глобальных вызовов надо не делить, а быть вместе, и от этого быть сильнее, - ответил Головченко.

Мишустин: «Москва надеется выправить ситуацию в товарообороте с Белоруссией».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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