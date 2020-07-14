2020-07-14T14:45:07+03:00
Экономика

Почти половина компаний сокращала работников в мае

А в большинстве контор срезали зарплатный фонд
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Если к работнику нет документально оформленных претензий, можно только просить его написать заявление по собственномуЕсли к работнику нет документально оформленных претензий, можно только просить его написать заявление по собственномуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Режим нерабочих дней поставил многих начальников в непростое положение: выйти в офис или на производство сотрудники не могут, а платить им надо. Голь, как водится, на выдумки хитра, но, оказывается, не настолько, чтобы пережить полноценный карантинный месяц.

В апреле, когда вынужденные выходные только начинались, и не было понятно, сколько это все продлится, многие работодатели держались: роста числа увольнений был небольшой. Но в мае держаться уже стало невмоготу — почти половина компаний пошла на сокращения. Такие данные приводятся в исследовании портала hh.ru.

И это при том, что уволить человека по действующему трудовому законодательству не так-то просто. Если к работнику нет документально оформленных претензий, можно только просить его написать заявление по собственному. А механизм сокращения персонала в нормах прописан строго, там людям нужно платить выходное пособие.

Тем не менее к концу мая о сокращении штата объявили 45% организаций, а еще 22% не исключают, что до конца года расстанутся еще с кем-то из сотрудников. При этом больше половины директоров признались, что денег на зарплаты стало меньше.

Зато 14% работодателей в кризис и пандемию сумели расширить штат, а каждая десятая еще и зарплату подняла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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