В Москве мужчина признался в жестоком убийстве незнакомки, которое совершил 25 лет назад

Недавно в Мытищинское управление МВД пришёл 43-летний москвич. Полицейские спросили мужчину, что у него произошло, и были готовы принять очередное заявление на соседей или мелкую кражу. Но пришёл мужчина не для того, чтобы написать заявление на своих обидчиков, а чтобы рассказать о страшной тайне, которую хранил около 25 лет. Дежурному 43-летний Алексей (имя изменено) сказал, что пришёл сознаться в убийстве, полицейский опешил, пригласил мужчину присесть и стал уточнять детали произошедшего.

Точную дату случившегося Алексей дежурному назвать не смог, но утверждал, что это случилось между 1994 и 1996 годами, то есть почти четверть века назад. С таким полицейский в своей практике столкнулся впервые и позвал других коллег для общения с необычным гостем. Сначала рассказ Алексея казался выдумкой, но любую подобную информацию сотрудники правоохранительных органов должны проверять. Мужчина продолжил повествование. По его словам, ещё будучи молодым парнем он совершил страшное преступление. И таить его больше ему не позволяет совесть. В один из вечеров своей бурной молодости он подкараулил в парке Дружбы в Левобережном районе на севере Москвы женщину. Раньше он никогда её не видел, но внешность прекрасной незнакомки привлекла парня. Свою жертву молодой человек жестоко избил, а после изнасиловал. Алексей признался, что побоялся оставлять женщину в живых, ведь она видела его лицо и могла рассказать о случившемся. Чтобы избавиться от единственного свидетеля, он достал нож и зарезал красивую незнакомку.

— По предварительным данным, убедившись, что данная женщина мертва, он снял с её руки золотое кольцо, которое до настоящего времени хранил по месту его проживания, — сообщил источник kp.ru.

От услышанной истории даже полицейским было не по себе. Но вопросов было очень много. Информацию об этом мужчине они передали своим коллегам в Левобережный район, в данный момент по данным обстоятельствам следователь проводит проверку. Предстоит установить очень много деталей описанных обстоятельств. В том числе, являются ли они реальными или мужчина выдумал это жестокое убийство. Почему он молчал столько лет, кем была убитая и когда это произошло, — на все эти вопросы должно будет ответить следствие. Даже если эта история всего лишь результат бурной фантазии, полицейским предстоит проделать огромную работу, чтобы в этом разобраться.