2020-07-14T15:04:03+03:00
Дом. Семья

Жизнь в карантине: как питаться на удаленке

Сложившаяся ситуация вынудила всех нас изменить свою жизнь. Мы почти все время проводим дома, меньше двигаемся и больше волнуемся - а после чтения новостей, увы, нередко заедаем стресс. Рассказываем, как сделать «карантинный» рацион здоровым и сбалансиров
Анна РОДИОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сложившаяся ситуация вынудила всех нас изменить свою жизнь. Мы почти все время проводим дома, меньше двигаемся и больше волнуемся - а после чтения новостей, увы, нередко заедаем стресс. Рассказываем, как сделать «карантинный» рацион здоровым и сбалансированным.

Полезно и просто

Во время самоизоляции мы стали меньше двигаться - и зря. Самое время добавить чуть больше спорта в свою жизнь. Для того чтобы мышцы быстрее росли, им нужен белок. В любом мясе его в избытке, а помимо него в мясных продуктах содержится креатин - вещество, которое помогает снизить усталость мышц после тренировки. Чтобы дома всегда было чем перекусить на скорую руку, диетологи советуют отварить или запечь кусок говядины, баранины или свинины (то, что вы больше всего любите) и нарезать его ломтиками.

Свинина: миф о жире

Считается, что тем, кто хочет поддерживать вес на одном уровне, лучше исключить свинину из рациона - ведь она слишком жирная. Это заблуждение! В 100 граммах качественной свиной вырезки - всего 142 ккал! Для сравнения, в говяжьей вырезке их 218, в стейке тибон - 202. Свинина хорошо усваивается, богата витаминами группы В, содержащийся в ней селен отвечает за правильную работу иммунной системы - сейчас это особенно актуально.

Сидя дома, забудь про сдобу

Если подытожить, то при работе дома лучше всего ограничить сладости, сдобу, продукты с высоким гликемическим индексом. А вот мясо убирать из рациона нельзя ни в коем случае. Заедать стресс и перекусывать нужно с пользой для организма. Даже бутерброд с докторской колбасой и цельнозерновым хлебом будет дешевле и полезнее, чем заказанный и высококалорийный фастфуд из популярных сетей.

Иммуно-модулятор «Свиное сало»

Диетологи рекомендуют есть сало в разумных количествах и по утрам. Так вы долго не будете испытывать чувство голода. Кусочек сала усилит отхождение скопленной в организме за ночь желчи и поспособствует очистке организма. А содержащаяся в нем арахидиновая кислота является главным помощником по укреплению иммунной системы.Индейка и курица для худеющих

Тем, кто склонен при гиподинамии набирать быстро лишний вес, диетологи рекомендуют заменить мясо на птицу. Курятины и индюшатины везде полно. Например, в любом магазине можно найти филе индейки «Пава-Пава» с пониженным содержанием жира. В этом мясе его минимум - не более 2,6 г на 100 г мяса грудки. Не бойтесь добавить к птице углеводы - например, гречку (у вас-то наверняка ее дома полно). Бояться поправиться не стоит - главное, контролировать размер порции. Самое замечательное то, что и «Петелинка», и «Пава-Пава» продают свою птицу по частям, в том числе и без кожи.

Читайте далее

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Жизнь в карантине: как питаться на удаленке
Сложившаяся ситуация вынудила всех нас изменить свою жизнь. Мы почти все время проводим дома, меньше двигаемся и больше волнуемся - а после чтения новостей, увы, нередко заедаем стресс. Рассказываем, как сделать «карантинный» рацион здоровым и сбалансиров
В Москве раздали «Мясные Оскары»
Получить голливудский «Оскар» - вершина карьеры любого актера в мире. Так как он символизируют то, что ты стал лучшим, и то, что ты останешься в истории кино на века. Теперь такая же награда есть и у тех, кто может хорошо делать мясопродукты
Промышленное производство: от эпохи Петра и до перестройки, от распада СССР до наших дней
Мясо в России любили всегда. Жареный поросенок с кашей, ушное, солянка на сковороде, жаркое из зайчатины, голубцы - все эти исконно русские мясные блюда столетиями подавались на стол в состоятельных домах
Новости 24
Путевки в Турцию в 2020 году могут подорожать на 10 процентов
Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажира
В ФАС возбудят дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус
Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови
Российские истребители перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Как будет выглядеть форма "Барселоны" в сезоне 2020/2021, стало известно после презентации
Хиллари Клинтон призвала американцев готовиться, что Трамп «не будет уходить тихо» из Белого дома
ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году
Полиция заинтересовалась опытами на украинцах в биолабораториях США
Песков - об акциях протеста в Хабаровске: "Эмоциональный посыл жителей понятен, но речь об очень серьезных обвинениях"
Армения рассчитывает на российскую помощь в решении конфликта с Азербайджаном
СК нашёл новые преступления Абызова и задержал ещё двух фигурантов
В США казнят убийц детей: Верховный суд отменил запрет на процедуру
Два армянских офицера погибли в конфликте с Азербайджаном
Россия оказалась третьей по популярности страной для отпуска среди украинцев
Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам: запрещен их ввоз в Россию
Названы восемь стран, готовые уже сейчас принять российских туристов
Законопроект, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, принят в I чтении
Водители не гудят, людей меньше: Появилось видео четвертого дня протестов в Хабаровске
Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты
ЦИК Белоруссии зарегистрировал бывшего оппозиционного депутата Канопацкую кандидатом в президенты
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Эксперты: заразность пациентов с коронавирусом не зависит от тяжести болезни
Защита Ефремова закончила ознакомление с материалами следствия по делу
ЦИК Беларуси снял с выборов на пост президента Валерия Цепкало