Жизнь в карантине: как питаться на удаленке

Сложившаяся ситуация вынудила всех нас изменить свою жизнь. Мы почти все время проводим дома, меньше двигаемся и больше волнуемся - а после чтения новостей, увы, нередко заедаем стресс. Рассказываем, как сделать «карантинный» рацион здоровым и сбалансированным.

Полезно и просто

Во время самоизоляции мы стали меньше двигаться - и зря. Самое время добавить чуть больше спорта в свою жизнь. Для того чтобы мышцы быстрее росли, им нужен белок. В любом мясе его в избытке, а помимо него в мясных продуктах содержится креатин - вещество, которое помогает снизить усталость мышц после тренировки. Чтобы дома всегда было чем перекусить на скорую руку, диетологи советуют отварить или запечь кусок говядины, баранины или свинины (то, что вы больше всего любите) и нарезать его ломтиками.

Свинина: миф о жире

Считается, что тем, кто хочет поддерживать вес на одном уровне, лучше исключить свинину из рациона - ведь она слишком жирная. Это заблуждение! В 100 граммах качественной свиной вырезки - всего 142 ккал! Для сравнения, в говяжьей вырезке их 218, в стейке тибон - 202. Свинина хорошо усваивается, богата витаминами группы В, содержащийся в ней селен отвечает за правильную работу иммунной системы - сейчас это особенно актуально.

Сидя дома, забудь про сдобу

Если подытожить, то при работе дома лучше всего ограничить сладости, сдобу, продукты с высоким гликемическим индексом. А вот мясо убирать из рациона нельзя ни в коем случае. Заедать стресс и перекусывать нужно с пользой для организма. Даже бутерброд с докторской колбасой и цельнозерновым хлебом будет дешевле и полезнее, чем заказанный и высококалорийный фастфуд из популярных сетей.

Иммуно-модулятор «Свиное сало»

Диетологи рекомендуют есть сало в разумных количествах и по утрам. Так вы долго не будете испытывать чувство голода. Кусочек сала усилит отхождение скопленной в организме за ночь желчи и поспособствует очистке организма. А содержащаяся в нем арахидиновая кислота является главным помощником по укреплению иммунной системы.Индейка и курица для худеющих

Тем, кто склонен при гиподинамии набирать быстро лишний вес, диетологи рекомендуют заменить мясо на птицу. Курятины и индюшатины везде полно. Например, в любом магазине можно найти филе индейки «Пава-Пава» с пониженным содержанием жира. В этом мясе его минимум - не более 2,6 г на 100 г мяса грудки. Не бойтесь добавить к птице углеводы - например, гречку (у вас-то наверняка ее дома полно). Бояться поправиться не стоит - главное, контролировать размер порции. Самое замечательное то, что и «Петелинка», и «Пава-Пава» продают свою птицу по частям, в том числе и без кожи.

Читайте далее