Хабаровск - Четвертый день. Протесты "За Фургала" затухают
Заметил, что машинально считаю – сколько в колонне активистов (бодрые бойцы Навального, ЛДПР и других загадочных орнанизаций), сколько журналистов и сколько, собственно, самих демонстрантов. Тех, что из настоящего народа. Активистов и журналистов у меня выходило процентов по 20-25. Процентов 30 - сине-зеленоволосые студенты, которые за все хорошее против всего плохого. И еще столько же 30-летних, часть из которых пришли с детьми.
- Свобода! – мило пищал детский голосок...
Эволюционный путь протестов в Хабаровске: с дорог - на тротуары, от гудения - к тишине.Владимир ВОРСОБИН
Вчера бы он утонул в автомобильном гуле.
Но теперь, на четвертый день, машины … молчали. Стоят, ждут покорно, пока протестующие пройдут, но в тишине.
Четвертый день протестов в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН
И это напрягает.
Протест затухает.
Его марши уже не дотягивают даже до одной тысячи. 500-700 человек.
Хабаровск остывает.
Протест в Хабаровске превратился в место тусовок молодежи
Ярость как бумага, быстро вспыхивает и гаснет. И тогда приходит неминуемый вопрос: что город хочет от Москвы, если очевидно - хабаровского губернатора Сергея Фургала не выпустят из-под ареста?
Ради чего ходить по улицам и кричать «Свободу Фургалу!»
«Мы еще вернемся»: Четвертый день протестов в Хабаровске завершился.Владимир ВОРСОБИН
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ИСТОЧНИК KP.RU