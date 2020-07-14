2020-07-14T16:05:22+03:00
Здоровье

Главный эндокринолог Минздрава рассказал Владимиру Путину, как лечат россиян с раком щитовидной железы

По словам Ивана Дедова, врачи владеют методикой, с помощью которой выздоравливают почти все пациенты
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Путин во время встречи с главным внештатным эндокринологом Минздрава, академиком РАН Иваном ДедовымВладимир Путин во время встречи с главным внештатным эндокринологом Минздрава, академиком РАН Иваном ДедовымФото: ТАСС
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Во вторник, 14 июля, у Владимира Путина было несколько встреч и деловых контактов. Мы выделим из всего этого ряда не очень долгое - из-за напряженного графика - но такое полезное общение с президентом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения России, главным внештатным эндокринологом Минздрава, академиком РАН Иваном Дедовым.

Он уже не раз рассказывал президенту о работе этого уникального центра, в который входит 7 институтов.

Чтобы разговор был более предметным, на этот раз Иван Иванович принёс с собой в Кремль несколько альбомов.

...Маститый учёный поделился с президентом наиболее актуальными «связками проблем», которые ведёт его центр.

- Рак щитовидной железы, - заметил Дедов - самая главная проблема. 30–40 процентов населения имеют вот эти узлы, эту опухоль. И главная причина – до сих пор не подписан приказ, вернее, закон о «йодном дефиците», о профилактике дефицита с помощью йодированной соли. До сих пор! У меня здесь есть бумага, может быть, еще раз попробуем…

- Хорошо, - оценил оперативный подход главного эндокринолога президент.

- Но мы научились это лечить, - продолжал Дедов, - и сегодня придумали такую вещь, когда, удаляя рак щитовидной железы, мы сразу же стимулируем клетки, которые метастазировали. И, где бы они ни были, тиреотропным гормоном мощный даем толчок этим клеткам, - они редко активизируются, и мы тогда им подносим хорошую дозу йода.

Все было очень понятно - Путин, который привык готовиться к беседам на любые темы, внимательно слушал.

- Йод идет на построение гормонов щитовидной железы.., - Дедов говорил уже о совсем понятных вещах. - 98 процентов выздоровления полного, вчера это практически все погибающие были люди. Так что пока покупаем «тироджин» – тиреотропный гормон, но мы сейчас уже на стадии создания этих вещей.

- Выздоровление – 95–98 процентов? - уточнил Путин, перебирая справки на столе.

- 95–98, - подтвердил Дедов. - Выздоравливают, потому что эта тераностика, это особое… Может быть, я вернусь потом и покажу вам.

Путин - всей своей заинтересованностью - выразил согласие.

Потом учёный подробно остановился на детской эндокринологии:

- Каждого (пациента) буквально ведешь, меняются дозы, меняется возраст. Вы видите, сколько их...

Разумеется, президент представляет масштаб этой беды. С которой, впрочем, можно бороться. И в России с ней борются.

- Вот это наша сегодня медицина, - торопливо говорил академик, заканчивая разговор - представляя себе, в каком цейтноте сейчас президент. -... И самое последнее. Мы организовали образовательный институт, и взяли на себя компетенции Минздрава сейчас по организации службы, качеству лечебной работы, организации первичного звена, вторичного, третичного. Мы провели аудит, проехали 47 губерний, и мы видим, в каком это состоянии. Мы предложили, конечно, расширить целый ряд компетенций эндокринологов до семейного врача, участкового врача. Мы серьезно этими вопросами занимаемся.

Путина, похоже, визит воодушевленного академика очень впечатлил...

ИСТОЧНИК KP.RU

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