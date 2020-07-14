2020-07-14T16:22:44+03:00
Звезды

Ляйсан Утяшева потратила на юбилей миллион: на банкете звезды плясали под Zivert и сватали Гарика Харламова за блондинок

Вчера на Рублевке отгремела первая шумная светская вечеринка после самоизоляции
Ирина ВИКТОРОВА
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Ляйсан отметила день рождения в кругу близких и друзей.Ляйсан отметила день рождения в кругу близких и друзей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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35-й день рождения Ляйсан Утяшевой собрал вместе друзей, коллег гимнастки и ее супруга Павла Воли. Отмечала Ляйсан праздник в узком семейном кругу еще в июне, а вчера устроила банкет для друзей семьи в ресторане «Шале Березка». Перед стартом веселья Павел Воля взял микрофон у ведущего праздника, чтобы успокоить гостей: мол, отрываемся по полной - камеры в банкетном зале заклеены, поэтому за компромат можно не переживать.

В зале были расставлены столы с соблюдением большой дистанции, но на танцполе все были вместе. На сцене для юбилярши пели Zivert, Елка, ансамбль «Волга-Волга». Супруги Утяшева и Воля станцевали пронзительный танец под композицию Елки «Море внутри».

Стоит отметить, что именинница нарядилась на юбилей в эффектное платье Saint Laurent – вы могли видеть гимнастку в нем в июне в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ляйсан задувала свечи на многоэтажном торте. Фото: Instagram.com

Ляйсан задувала свечи на многоэтажном торте.Фото: Instagram.com

Ляйсан в самом начале сказала трогательные слова для гостей: «У меня никогда не было таких праздников. Моя мамочка, когда мне было 25-ть попыталась сделать праздник, и это было все душевное. И, естественно, я сегодня ее буду искать глазами, вы уж меня простите, пожалуйста. Выпивая, я всегда скучаю по маме. Это нормально. Каждого здесь люблю».

Павел снял видеопоздравление, в котором в юмористической манере копировал танцевальные и гимнастические «па» супруги.

Павел снял видеопоздравление, в котором в юмористической манере копировал танцевальные и гимнастические «па» супруги. Фото: Instagram.com

Павел снял видеопоздравление, в котором в юмористической манере копировал танцевальные и гимнастические «па» супруги.Фото: Instagram.com

Поздравить Ляйсан пришли Наталья Рагозина, Даша Гаузер, Елена Летучая, Вячеслав Дусмухаметов и еще пару десятков гостей. Подкалывали чаще всего Гарика Харламова: сватали за всех свободных женщин, почему-то преимущественно за блондинок.

Гарик Харламов с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой на танцполе. Фото: Instagram.com

Гарик Харламов с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой на танцполе.Фото: Instagram.com

Цены в этом ресторане на банкетное меню приличные: теплый салат с лососем – 950 рублей, цыпленок запеченный в травах (350 г) – 700 рублей, шашлык ягнятина на косточке (250 г) – 1650 рублей. Банкет на 30 с лишним человек с учетом алкоголя, гонораров артистам (хотя некоторые поют «по дружбе») часто тянет почти на миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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