Квартирный плэнер-барбекю

Майские праздники не за горами, и русского человека неудержимо начинает тянуть на шашлыки. Но «древней» традиции пандемия коронавируса перекрыла кислород. Уже сейчас любители жареного мяса на углях хоронят свои радужные мечты выбраться на шашлыки и горько стенают по этому поводу в соцсетях. Но мы нашли альтернативу - приготовим плэнер-барбекю дома.

Свиные ребрышки в аэрогриле

Аэрогриль весьма удобная в хозяйстве штука. В нем можно запекать все без лишнего жира и масла, благодаря конвекции воздуха все продукты получаются очень сочными и зажаристыми, как на мангале. Стоят они бюджетно - от 2 до 7 тысяч рублей. Рецепт приготовления очень прост: замаринуйте килограмм ребрышек в соевом соусе с капелькой растительного масла и любыми любимыми приправами на 1 час. Выложите их на высокую решетку и поставьте в аэрогриль на 35 минут при температуре 180 градусов. Пальчики оближешь!

Самый простой: шашлык на шпажках в духовке

Шашлык на шпажках в духовом шкафу получается таким же поджаристым и сочным, как шашлык на мангале. Лучше всего, конечно, взять свинину или баранину. Выбирайте свежее мясо без пленок и прожилок, но с прослойками жирка - они сделают шашлык сочнее. Нарезать лучше кубиками около 3 - 5 см. Мясо обязательно нужно замариновать. Под QR-кодом на этой странице вы найдете лучшие рецепты маринадов. Важная деталь - чтобы шпажки в духовке не загорелись, вымочите их перед готовкой в воде 20 - 30 минут. Запекать, как любое мясо, при температуре 180 - 200 °C около 35 минут.

Стейки в сковороде-гриль

В сковороде-гриль стейки получаются не хуже, чем в барбекю на даче. Мы советуем выбрать для жарки стейк чак-ролл, он получится сочным. Секрет прост - выньте стейки из холодильника за 20 минут до готовки. Смажьте их оливковым маслом и положите на хорошо раскаленную сковороду. Для прожарки медиум готовьте мясо с каждой стороны по 3 минуты на сильном огне (чтобы получилось с кровью - по 2 минуты). Потом уменьшите температуру до самой низкой отметки и жарьте еще по 1 минуте с каждой стороны. Далее солим, перчим, выкладываем на тарелку, кладем масло и накрываем фольгой. Даем мясу отдохнуть 5 минут и едим.

Домашняя мини-шашлычница

Это приспособление для кухни стало особенно популярным в свете последних событий. Она подойдет для любой, даже самой малогабаритной кухни. Работает она по принципу кругового поворачивания шампуров вокруг своей оси и вокруг нагревательного тэна. Таким образом мясо прожаривается со всех сторон. Кроме шашлыка, в ней можно приготовить курицу гриль или мясо для шаурмы. Но как же быть с тем самым незабываемым запахом костра? Можно добавить в маринад для мяса немного жидкого дыма или обернуть мясо кусочками копченого сала. Схема приготовления крайне проста: маринуем мясо по любому рецепту, нанизываем на шампуры и вставляем их в электрошашлычницу. Через 15 минут шашлык готов.

Куриная шаурма в электрогриле

Отличная замена шашлыкам - это шаурма! А что в ней самое главное - аппетитно зажаренное мясо курочки. В этом поможет электрогриль, его можно купить в любом онлайн-магазине за 2 - 5 тысяч рублей. Лучше всего взять филе бедра без кожи, например, от «Петелинки» или филе индейки «Пава-Пава». Посолить, поперчить и обжарить на разогретом гриле по 2 - 3 минуты с каждой стороны. Далее по схеме: лаваш, овощи, соус, мясо. Все заворачиваем, и еще раз в гриль для подрумянивания корочки лаваша. Лучший соус для шаурмы: в миске смешать сметану, кефир и майонез, добавить натертые 3 зубчика чеснока, кориандр, кумин, соль, черный перец, сок половинки лимона.