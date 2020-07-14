2020-07-14T17:29:31+03:00
Здоровье

Эндокринолог объяснила, за счет чего Макс Фадеев похудел на 100 кг

После радикального сброса веса продюсера не узнать
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Вместо завтрака Макс выпивал стакан горячей водыВместо завтрака Макс выпивал стакан горячей водыФото: Борис КУДРЯВОВ
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Максим объяснил, что похудел, придерживаясь простейших принципов – исключил жирное, а вместо завтрака выпивал стакан горячей воды. Результат не заставил себя ждать – минус 100 кило, теперь Макс целиком может поместиться в одной штанине огромных брюк, которые носил не так давно. Мы рады за музыканта. Но можно ли рекомендовать другим полным людям следовать по его стопам?

Свое экспертное мнение высказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала и инстаграм DoctorPavlova Зухра Павлова:

- Можно сбросить вес за счет разных компонентов: можно терять жировую ткань, можно терять мышечную ткань, можно - воду в организме. Если человек не завтракает, а выпивает вместо этого стакан теплой или горячей воды, то он не получает самый важный компонент – белок. Он, конечно, похудеет за счет ограничений. Но скорее всего, не только за счет жировой ткани (ведь калорий будет потреблено меньше, чем обычно), но и за счет потери мышечной ткани. А мышечную ткань нельзя терять вообще, ни сто грамм! Если такое происходит, то это тот самый вариант похудения от слова «худо». Это создает проблему, что называется, на будущее. Эмоционально и физически человеку на какой-то период становится легче, потому что его вес изменился, он в принципе стал легче, давление на суставы уменьшилось, лучше выглядит. Но он потерял то, что его оберегает и делает крепкой его иммунную систему, что помогает его гормональному фону оставаться крепким и здоровым – он потерял важную мышечную ткань.

Я – не за похудение, а за постройнение. Важно помнить, что в организме у нас нет ни одного ненужного макронутриента. Жиры точно так же нужны, как и белки, как и углеводы, поэтому их надо употреблять, иначе часть белка, нашего бесценного компонента, будет тратиться на синтез жиров. Полностью жиры исключать нельзя.

Самое главное в организме - это баланс. 40% потребляемой пищи должны составлять углеводы, 30% - жиры, 30% - белки. Тогда мы здоровы. Максу Фадееву – мое уважение, он явно старался. Но если бы у него были правильные рекомендации, он из процесса похудания вышел бы и более здоровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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