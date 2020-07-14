2020-07-14T17:33:40+03:00
Политика

Батька поборется на выборах с собой: У Александра Лукашенко не осталось серьезных конкурентов

ЦИК Белоруссии не допустил до президентских выборов основных конкурентов действующего главы государства
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
На выборах не осталось конкурентов. Блогера Тихаовского задержали вообще весной.На выборах не осталось конкурентов. Блогера Тихаовского задержали вообще весной.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Белорусский Центризбирком не допустил до выборов главы государства (они пройдут 9 августа) двух главных противников нынешнего президента - экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-руководителя администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Сейчас Бабарико находится в СИЗО белорусского КГБ. Его обвиняют в получении иностранного финансирования. ЦИК забраковал кандидата из-за того, что якобы он скрыл доходы и недвижимость — не указал их в декларации.

Что касается Цепкало. Он якобы не смог преодолеть барьер «настоящих подписей» от избирателей. Из всех собранных автографов действительными признали лишь 78 тысяч. Минимальный порог — 100 тысяч подписей. А Цепкало собрал подписей с запасом - 160 тысяч. И проверял их тщательно...

Еще один популярный кандидат - блогер Сергей Тихановский - арестован еще весной.

А кого же белорусский ЦИК допустил до президентской гонки? Вот они:

- экс-депутат Анна Канопацкая;

- сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев;

- председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечня;

- супруга блогера Тихановского Светлана;

- действующий президент Александра Лукашенко.

Ну, сильных кандидатов, которые могли бы пободаться с Батькой, в этом списке уже нет. Могли же допустить хоть одного тяжеловеса, чтобы президентская победа выглядела более убедительно и солидно? Вот и получается, что Лукашенко будет соревноваться на этих выборах сам собой. Или жена блогера ему конкурент?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все
Митинг в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора превратился в протест против неуважения центром самой дальней окраины страны. С места событий передает наш собкор Владимир Ворсобин [фото, видео]
Новости 24
Мальдивы 15 июля открывают границы для россиян
Сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол
В Госдуму внесли проект закона, запрещающий усыновление детей однополым парами
Бундестаг направил сенаторам США письмо из-за санкций против «Северного потока – 2»
В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только по решению суда
Уголовные дела сестер Хачатурян поступили в суды
Названы неочевидные признаки умных людей
Хорватия открыла границы для россиян
Евросоюз сократил список безопасных стран для открытия границ
Голландский футболист Уэсли Снейдер, завершивший карьеру в 2019 году, возобновил тренировки
Стикер "Заглушить белых людей" был удален из Instagram после обвинений в расизме
Путевки в Турцию в 2020 году могут подорожать на 10 процентов
Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажира
В ФАС возбудят дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус
Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови
Российские истребители перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля