2020-07-14T18:06:55+03:00
Дом. Семья

Равнодушных нет

В прошлом году Яндекс подсчитал количество упоминаний кефира и кваса в поисковых запросах в сочетании со словом «окрошка». На основе полученных данных составили специальную карту
Анна КОВАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно выводам, окрошку едят во всех субъектах Российской Федерации. Различия лишь в том, что в одних регионах едят похлебку на квасе, в других - на кефире, в третьих любят с колбасой, в четвертых - с отварным мясом, например, индейки «Пава-Пава». В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, во Владивостоке или на Камчатке предпочитают на квасе. А вот кефирная заправка популярна на юге России, а также в Севастополе, Калининграде, Смоленске, Мурманске, Рязани, Перми, на Урале и в Магадане.

И политики любят окрошку

Тогда нешуточный спор разгорелся из-за этого исследования. Точку в этом кефирно-квасном споре поставил Президент России Владимир Путин, который признался, что предпочитает окрошку исключительно на домашнем квасе, который специально для него готовят кремлевские повара.

Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР, отмечал, что «единственная в мире страна, где окрошка считается национальным блюдом, - это Россия». И делился своим рецептом: «там и лучок, и огурчики, и колбаска, и редиска, квас специальный окрошечный».

Виталий Милонов, депутат Государственной Думы РФ, любит окрошку на квасе с хреном. И тоже рассказал свой секрет: «Все дело в ложечке горчицы - полнейший шарман!»

Вкусы шоубиза

Звезды в многочисленных интервью часто признавались в любви к разным блюдам русской кухни, некоторые из них не скрывали своей привязанности к холодной русской похлебке. Например, Анита Цой любит кукси. Это корейский холодный суп - аналог русской окрошки, который едят не только с мясом, но и с лапшой.

Актер театра и кино Максим Аверин признавался, что готовить в детстве его научил брат Геннадий. У Максима много коронных блюд, в том числе и окрошка, которую он готовит из нескольких сортов качественного мяса птицы.

В 2012 году российские знаменитости создали самую большую окрошку весом 326 килограммов. Тогда в ее готовке принимала участие народная артистка РСФСР Лариса Лужина, которая поделилась домашним рецептом: «Мясо разное бывает. Разных сортов. А так все редиска, яйца, укроп, лук. Чеснок я обязательно добавляю. И делаю заправку на литр кваса и три четверти кефира».

У создателя фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Юрия Кары окрошка - любимое летнее блюдо. «Обязательно каждое лето, как только начинается жара, всегда делаю этот суп сам. Иногда делаю на квасе, иногда на кефире - в зависимости от погоды. Но обязательно с мясом».

Литературный след

Но не только современные знаменитости любят окрошку. Многие писатели XIX - XX веков упоминали в своих произведениях эту похлебку. Это ли не показатель давней народной любви к блюду?

«…сначала подавали окрошку из мяса, яиц, огурцов и луку с квасом, забеленную сметаной; два горячих - лапшу да щи с мясом или похлёбку с бараниной и борщ…»

Максим Горький, «Жизнь Матвея Кожемякина», 1911

«Только с кухни доносится дробное отбивание поварских ножей, предвещающее неизменную окрошку и битки за обедом».

М. Е. Салтыков-Щедрин, «Господа Головлевы», 1880

«…питались же преимущественно окрошками из кваса, с добавлением луку, соленой рыбы, иногда мяса, сваренного у кого-нибудь на дворе».

Максим Горький, «Супруги Орловы», 1897

«Это была какая-то неслыханная окрошка, в которую входили обрывки и отброски всевозможных миросозерцаний».

М. Е. Салтыков-Щедрин, «Письма к тетеньке», 1882

«Фон Корен быстро съел свою окрошку и отдал денщику тарелку».

А. П. Чехов, «Дуэль», 1891

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Жизнь в карантине: как питаться на удаленке
Сложившаяся ситуация вынудила всех нас изменить свою жизнь. Мы почти все время проводим дома, меньше двигаемся и больше волнуемся - а после чтения новостей, увы, нередко заедаем стресс. Рассказываем, как сделать «карантинный» рацион здоровым и сбалансиров
В Москве раздали «Мясные Оскары»
Получить голливудский «Оскар» - вершина карьеры любого актера в мире. Так как он символизируют то, что ты стал лучшим, и то, что ты останешься в истории кино на века. Теперь такая же награда есть и у тех, кто может хорошо делать мясопродукты
Промышленное производство: от эпохи Петра и до перестройки, от распада СССР до наших дней
Мясо в России любили всегда. Жареный поросенок с кашей, ушное, солянка на сковороде, жаркое из зайчатины, голубцы - все эти исконно русские мясные блюда столетиями подавались на стол в состоятельных домах
Новости 24
Бундестаг направил сенаторам США письмо из-за санкций против «Северного потока – 2»
В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только по решению суда
Уголовные дела сестер Хачатурян поступили в суды
Названы неочевидные признаки умных людей
Хорватия открыла границы для россиян
Евросоюз сократил список безопасных стран для открытия границ
Голландский футболист Уэсли Снейдер, завершивший карьеру в 2019 году, возобновил тренировки
Стикер "Заглушить белых людей" был удален из Instagram после обвинений в расизме
Путевки в Турцию в 2020 году могут подорожать на 10 процентов
Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажира
В ФАС возбудят дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус
Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови
Российские истребители перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля