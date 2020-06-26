Равнодушных нет

Согласно выводам, окрошку едят во всех субъектах Российской Федерации. Различия лишь в том, что в одних регионах едят похлебку на квасе, в других - на кефире, в третьих любят с колбасой, в четвертых - с отварным мясом, например, индейки «Пава-Пава». В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, во Владивостоке или на Камчатке предпочитают на квасе. А вот кефирная заправка популярна на юге России, а также в Севастополе, Калининграде, Смоленске, Мурманске, Рязани, Перми, на Урале и в Магадане.

И политики любят окрошку

Тогда нешуточный спор разгорелся из-за этого исследования. Точку в этом кефирно-квасном споре поставил Президент России Владимир Путин, который признался, что предпочитает окрошку исключительно на домашнем квасе, который специально для него готовят кремлевские повара.

Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР, отмечал, что «единственная в мире страна, где окрошка считается национальным блюдом, - это Россия». И делился своим рецептом: «там и лучок, и огурчики, и колбаска, и редиска, квас специальный окрошечный».

Виталий Милонов, депутат Государственной Думы РФ, любит окрошку на квасе с хреном. И тоже рассказал свой секрет: «Все дело в ложечке горчицы - полнейший шарман!»

Вкусы шоубиза

Звезды в многочисленных интервью часто признавались в любви к разным блюдам русской кухни, некоторые из них не скрывали своей привязанности к холодной русской похлебке. Например, Анита Цой любит кукси. Это корейский холодный суп - аналог русской окрошки, который едят не только с мясом, но и с лапшой.

Актер театра и кино Максим Аверин признавался, что готовить в детстве его научил брат Геннадий. У Максима много коронных блюд, в том числе и окрошка, которую он готовит из нескольких сортов качественного мяса птицы.

В 2012 году российские знаменитости создали самую большую окрошку весом 326 килограммов. Тогда в ее готовке принимала участие народная артистка РСФСР Лариса Лужина, которая поделилась домашним рецептом: «Мясо разное бывает. Разных сортов. А так все редиска, яйца, укроп, лук. Чеснок я обязательно добавляю. И делаю заправку на литр кваса и три четверти кефира».

У создателя фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Юрия Кары окрошка - любимое летнее блюдо. «Обязательно каждое лето, как только начинается жара, всегда делаю этот суп сам. Иногда делаю на квасе, иногда на кефире - в зависимости от погоды. Но обязательно с мясом».

Литературный след

Но не только современные знаменитости любят окрошку. Многие писатели XIX - XX веков упоминали в своих произведениях эту похлебку. Это ли не показатель давней народной любви к блюду?

«…сначала подавали окрошку из мяса, яиц, огурцов и луку с квасом, забеленную сметаной; два горячих - лапшу да щи с мясом или похлёбку с бараниной и борщ…»

Максим Горький, «Жизнь Матвея Кожемякина», 1911

«Только с кухни доносится дробное отбивание поварских ножей, предвещающее неизменную окрошку и битки за обедом».

М. Е. Салтыков-Щедрин, «Господа Головлевы», 1880

«…питались же преимущественно окрошками из кваса, с добавлением луку, соленой рыбы, иногда мяса, сваренного у кого-нибудь на дворе».

Максим Горький, «Супруги Орловы», 1897

«Это была какая-то неслыханная окрошка, в которую входили обрывки и отброски всевозможных миросозерцаний».

М. Е. Салтыков-Щедрин, «Письма к тетеньке», 1882

«Фон Корен быстро съел свою окрошку и отдал денщику тарелку».

А. П. Чехов, «Дуэль», 1891