Бизнес-омбудсмен Борис Титов анонсировал «НЭП 2.0»

Форум «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B». Эволюция партнерства» проходит в Башкортостане 14 июля. Для обмена опытом и лучшими практиками по защите бизнеса в Уфу прибыли ведущие российские и международные эксперты. Ключевым событием стало пленарное заседание «Бизнес и Власть: Эволюция партнерства».

«Сейчас мы готовим «НЭП 2.0», потому что уже нельзя отделываться какими-то «косметическими» мерами», – заявил на бизнес-форуме в Уфе уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. – «Мы уже прошли этап, когда можно было небольшими доводками что-то изменить, и ситуация бы улучшилась. Но сегодня, когда бизнес пострадал в результате пандемии, мы должны дать наибольшую экономическую свободу».

Экспертную оценку ущерба от избыточных контрольных мероприятий (составляет примерно в 1,5% ВВП) привел модератор пленарной сессии, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. «При этом, например, базовый прогноз роста ВВП на 2020 год составлял 1,7%. Мы рискуем заплатить необъективно высокую цену за то, что перестраховываемся. Это может нам стоить всего роста ВВП страны», – добавил Назаров. – «Важнее сама атмосфера доверия бизнеса власти. Сейчас дышать уже стало легче».

По словам Бориса Титова, набросок документа – «Стратегии роста» – разработан. «Затем по поручению президента мы сделали Дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора. В ней много наработок с учетом мирового опыта, стратегий западных стран – мы учли все лучшее, что у них есть», – анонсировал бизнес-омбудсмен.

С бизнес-омбудсменом в части перспектив «НЭПа 2.0» согласен и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Коронавирусный кризис вскрыл не только плохое, но и наметил хорошее. Наш бизнес прошел испытание на зрелость, человечность. Сейчас настает своеобразное «время НЭПа», когда надо развинтить гаечки и не удерживать бизнес от развития», – высказался Хабиров. – «Поддержка бизнеса имеет огромное значение – это один из шансов для развития республиканской экономики. Бизнес, рискуя, часто натыкается на недопонимание со стороны чиновников». Глава региона рассказал, как эти проблемы решают в Башкортостане. «Нашей первой задачей стало восстановление доверия. Мы создали множество инструментов поддержки. К примеру, «Предпринимательские часы», на которых проекты доводятся от идеи до реализации. За год воплощено в жизнь порядка 2,5 тысяч проектов. Учреждены должности бизнес-шерифов – уполномоченных заместителей глав муниципальных образований».

О том, как пандемия повлияла на развитие экономики и финансирование национальных проектов в Приволжском федеральном округе, рассказал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий.

«Создание комфортных условий для бизнеса – важнейшая задача в кризис. Многие предприниматели приостановили деятельность либо столкнулись с сокращением доходов. В малом и среднем бизнесе в округе занято порядка 3,5 миллионов человек, а это 12 % населения».

Также Алексей Кузьмицкий рассказал о мерах поддержки бизнес-сообщества. «Создана рабочая комиссия по улучшению инвестиционного климата. Ее задача – оперативно выявлять узкие места, работать на опережение и снимать социальную напряженность. По поручению президента России Владимира Путина скоро должен появиться еще один институт поддержки – рейтинг качества жизни. Одна из его составных частей – запуск и реализация творческих и бизнес-инициатив. В целом, мы должны расширить горизонт планирования до 2030 года. Нужно увеличить занятость и доходы населения, учесть все аспекты в бюджетировании».

Благодаря быстрому росту Башкирия стала одним из приоритетных направлений для международного сотрудничества. Об этом высказался президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. Он отметил важные факторы для развития бизнеса в Италии и России. «Предпринимателям необходим доступ к кредитам на долгий срок, оптимизация налогообложения, судебных решений».

Доля МСП в Кыргызской республике меньше, чем в Италии, но больше, чем в России – 40% ВВП страны. У страны большой опыт по защите бизнеса, и само бизнес-сообщество достаточно активно защищает свои права. Заместитель бизнес-омбудсмена Кыргызской республики Сергей Пономарев отметил, что рад поделиться опытом с коллегами и поддерживать постоянные коммуникации.

В ходе деловой программы форума своим опытом также поделятся иностранные спикеры, такие как директор Восточного регионального офиса Ассоциированных палат торговли и промышленности Индии г-жа Каур Перминдер Джит, президент Союза китайских предпринимателей в России

г-н Чжоу Лицюнь, исполнительный директор компании DBA GROUP S.p.A. Раффаэле Де Беттин, советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Олег Савеленко.

Организаторами форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства» выступают Правительство Республики Башкортостан, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан, Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».