Более 200 кг опасных отходов утилизировали за неделю в Санкт-Петербурге

За минувшую неделю в аварийную дежурную службу Санкт-Петербурга от неравнодушных жителей города поступило 150 обращений о проблемах экологической безопасности. По звонкам жителей за неделю экологи утилизировали более 150 кг ртутных отходов и 50 кг химотходов.

Большинство сигналов связано с обращением с ртутными отходами. Так, специалистам комитета по природопользованию Северной столицы пришлось 20 раз ликвидировать ртутные загрязнения и осуществлять сбор ртутьсодержащих приборов. Также экологи справились с разливом нефтепродуктов и другими химическими загрязнениями.

Всего утилизировано более 152 кг ртутьсодержащих отходов, 50 кг химотходов, несколько десятков термометров и люминесцентных ламп. По 12 адресам был замерен воздух на содержание паров ртути после разбивания градусников.

А также в конце прошлого месяца специалисты выявили загрязнение нефтепродуктами в дренажной канаве от Автозаводского проезда до впадения в реку Мурзинка, общая площадь которого составила 3000 кв. метров. В результате оперативных мер акватория канавы была очищена, а источник загрязнения ликвидирован.