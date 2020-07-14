2020-07-14T20:08:35+03:00
Общество

В Сургуте очистили от нефтепродуктов реку Сайма

Причину загрязнения воды нефтепродуктами пока устанавливают
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Нефтеводную эмульсию удалось собрать оперативно, что позволило сократить ущерб природе до минимума. Фото: shutterstock.com.Нефтеводную эмульсию удалось собрать оперативно, что позволило сократить ущерб природе до минимума. Фото: shutterstock.com.
Изменить размер текста:

В Сургуте завершаются работы по сбору сброшенных в реку Сайма нефтепродуктов.

Сброс отработанного машинного масла был совершен из ливневого коллектора в районе Университетской улицы. Свидетелями ЧП стали жители города, которые сообщили об этом спасателям в аварийные службы. И благодfря быстрой реакции, распространение масляного пятна по водоему было ограничено.

Как отмечают специалисты, причиной сброса мог быть сильный дождь, из-за которого вода смыла масло, находившееся на стенках коллектора, в реку. По другой версии, кто-то специально слил масло в коллектор. Обстоятельства устанавливают эксперты.

Сейчас поверхность реки очищена от нефтяных пятен, площадь которых составляла около 300 кв.метров. Было собрано 30 кубометров жидкой фракции нефтепродуктов. В настоящее время собирают загрязненный грунт с берегов.

К счастью, экология реки практически не пострадала, водным биоресурсам нанесен минимальный ущерб.

- В связи с тем, что оперативно собрали всю нефтеводную эмульсию, ущерб как таковой нанесен минимальный, – подчеркнул и.о. начальника управления по природопользованию и экологии Сургута Вячеслав Адушкин.

На работы по очистке были выделены несколько сотен тысяч рублей, которые придется возместить виновным.

- Сейчас все силы брошены, чтобы поймать негодяев и наказать. Потому что, очевидно, что каждый год в одно и то же время практически одна и та же ситуация происходит, администрация не может контролировать все люки на территории города, - сообщил и.о главы Сургута Алексей Жердев. - Будет разбираться следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экология: Вода России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Реализация Акции «Вода России» за 2020 год
С начала года в рамках акции «Вода России» состоялось 820 мероприятий в 33 субъектах от Крыма до Чукотки. В них приняло участие около 23 705 волонтеров, которые убрали от мусора 1 467 км береговой линии. Всего собрано 24 243 мешка мусора
Новости 24
Люди заселили Австралию на 22 тысячи лет раньше, чем считали ученые
Музыкальное приложение Spotify стало доступно в России
Россия может возобновить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни
Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах
Отдыхающим в санаториях разрешили не предъявлять справку об отсутствии COVID-19
Мальдивы 15 июля открывают границы для россиян
Сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол
В Госдуму внесли проект закона, запрещающий усыновление детей однополым парами
Бундестаг направил сенаторам США письмо из-за санкций против «Северного потока – 2»
В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только по решению суда
Уголовные дела сестер Хачатурян поступили в суды
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Хорватия открыла границы для россиян
Евросоюз сократил список безопасных стран для открытия границ
Голландский футболист Уэсли Снейдер, завершивший карьеру в 2019 году, возобновил тренировки
Стикер "Заглушить белых людей" был удален из Instagram после обвинений в расизме
Путевки в Турцию в 2020 году могут подорожать на 10 процентов
Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажира
В ФАС возбудят дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус
Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови
Российские истребители перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля