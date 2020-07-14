В Сургуте очистили от нефтепродуктов реку Сайма

В Сургуте завершаются работы по сбору сброшенных в реку Сайма нефтепродуктов.

Сброс отработанного машинного масла был совершен из ливневого коллектора в районе Университетской улицы. Свидетелями ЧП стали жители города, которые сообщили об этом спасателям в аварийные службы. И благодfря быстрой реакции, распространение масляного пятна по водоему было ограничено.

Как отмечают специалисты, причиной сброса мог быть сильный дождь, из-за которого вода смыла масло, находившееся на стенках коллектора, в реку. По другой версии, кто-то специально слил масло в коллектор. Обстоятельства устанавливают эксперты.

Сейчас поверхность реки очищена от нефтяных пятен, площадь которых составляла около 300 кв.метров. Было собрано 30 кубометров жидкой фракции нефтепродуктов. В настоящее время собирают загрязненный грунт с берегов.

К счастью, экология реки практически не пострадала, водным биоресурсам нанесен минимальный ущерб.

- В связи с тем, что оперативно собрали всю нефтеводную эмульсию, ущерб как таковой нанесен минимальный, – подчеркнул и.о. начальника управления по природопользованию и экологии Сургута Вячеслав Адушкин.

На работы по очистке были выделены несколько сотен тысяч рублей, которые придется возместить виновным.

- Сейчас все силы брошены, чтобы поймать негодяев и наказать. Потому что, очевидно, что каждый год в одно и то же время практически одна и та же ситуация происходит, администрация не может контролировать все люки на территории города, - сообщил и.о главы Сургута Алексей Жердев. - Будет разбираться следствие.