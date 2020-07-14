2020-07-14T19:40:59+03:00
Политика

Кремль призывает Баку и Ереван к сдержанности на границе

Дмитрий Песков прокомментировал перестрелку между военным двух стран
Александр ГАМОВ@gamov1
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Россия призывает враждующие стороны к диалогу.Россия призывает враждующие стороны к диалогу.Фото: REUTERS
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На брифинге во вторник, 14 июля, журналисты спросили у пресс-секретаря президента, не намерен ли Владимир Путин обсудить напряжённость, возникшую между Азербайджаном и Арменией, с руководителями этих государств. И вообще - как российская сторона оценивает сложившуюся ситуацию?

- Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе, - поделился Песков. - Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня... Россия, - мы уже тоже об этом заявляли на различных уровнях, - готова оказывать свои посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы...

(Напомним: боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, которые граничат и с Грузией и находятся от Нагорного Карабаха в нескольких сотнях километрах. Кстати, здесь ситуация спокойная.)

- Вы знаете, - сказал также пресс-секретарь Путина, - что были интенсивные телефонные контакты министра иностранных дел Сергея Лаврова с его коллегами из Баку и Еревана. (МИД России заявил, что готов оказать содействие для стабилизации обстановки.- А.Г.) Поэтому ещё раз мы призываем обе стороны к сдержанности...

А в это время Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

Кроме России, ещё несколько стран и международных общественных организаций выразили свою озабоченность ситуацией, складывающейся на армяно-азербайджанской границе. Все призывают конфликтующие стороны к диалогу.

Баку сообщает, что в районе обстрелов - там находятся боевые посты, это недалеко от села Мовсес - погибли шестеро азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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