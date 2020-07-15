Карантин прогнал мигрантов и поднял зарплаты рабочим

Эпидемия коронавируса перепахала чуть ли не весь рынок труда в России. И речь не только о нерабочих днях. Больше половины россиян признаются во всевозможных соцопросах, что столкнулись с падением доходов.

Но кому война, а кому мать родна: нашлись и те, кто выиграл от кризиса. «Комсомолка» запросила данные у самых популярных сайтов по поиску работы, чтобы выяснить, кто из работников вырос в цене в посткоронавирусную эпоху.

ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДО ПАНДЕМИИ

Основные ограничения уже сняты, бизнес и производство оживают. Вакансий сейчас даже больше, чем до коронавируса.

- Мы наблюдаем рост числа предложений о работе в среднем по России на 6%, - рассказал «КП» категорийный менеджер проекта «Авито Работа» Дмитрий Пучков. - Больше всего вакансий прибавилось в строительстве, производстве и сельском хозяйстве.

Мало того, эксперты уверяют, что сейчас самое время послать куда подальше нелюбимую работу и попробовать что-то новое.

- Человек всегда боится, что перемены сделают ему хуже, а напуганный эпидемией и карантином человек - и подавно, - рассуждает президент сервиса SuperJob Алексей Захаров. - Но рынок труда оживает, и число вакансий растет быстрее, чем количество резюме. Осенью конкуренция усилится - если, конечно, не грянет вторая волна. Окончательно вернутся в города те, кто пережидал эпидемию на дачах, на рынок труда выйдут свежие выпускники вузов. Так что если подумываете сменить работу - сейчас самое время.

РАБОЧИЕ УЕХАЛИ ДОМОЙ

Как выясняется, больше всего ковиду должны быть благодарны люди физического труда. По данным портала hh.ru, рабочий персонал после карантина в общей сложности стал получать на 21% больше. По крайней мере, на столько больше ему сулят в объявлениях о работе.

Есть и другие удивительные цифры. На втором месте по росту зарплат в пост-ковидную эпоху - домашний персонал: домработницы, гувернантки, няни и т. д. По сравнению с февралем им обещают на 18% денег больше.

Это что же, коронавирус сделал то, о чем так давно говорят чиновники всех мастей, - вернул престиж рабочим профессиям? Или это шикуют богатеи, которые могут позволить себе гувернантку и садовника?

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов уверяет: ничего шокирующего в таких цифрах нет.

- Рабочий персонал, всевозможные строители и ремонтники, а также няни и домработницы - это во многом люди, которые приезжали на заработки из соседних стран. Из-за эпидемии кто-то вынужден был уехать домой, а кто-то не смог приехать. Карантинные мероприятия, ограничения международных перевозок, закрытые границы сформировали нехватку кадров в этих отраслях.

Словом, когда поток относительно дешевой рабочей силы в страну оказался перекрыт, работодателям волей-неволей пришлось поднимать предложения по зарплате. Этим и могут воспользоваться россияне, если, конечно, умеют работать руками. Но повышение зарплат - дело временное: как только границы откроют, на российский рынок труда снова хлынут рафшаны и джумшуты, обвалив расценки.

СТОЛИЦАМ НУЖНЫ МЕДИКИ

В плюсе, хоть и меньшем, строители и добытчики сырья.

- Повышенный спрос во время пандемии и дополнительные правительственные выплаты вывели в пятерку наиболее высокооплачиваемых медиков, - добавили в «Авито Работе».

Здесь тоже вырос спрос на специалистов, и тоже сказалась миграция - но уже скорее внутренняя. Не секрет, что многие врачи и аптекари из провинции едут работать в столицу. Часть из них отправилась домой из мегаполисов, которые стали главными рассадниками вируса. Так что сильнее всего зарплаты в этой отрасли выросли в Москве (+23%) и Санкт-Петербурге (+11%).

Но, увы, в разы больше профессий, представители которых в деньгах потеряли. Самая драматичная обстановка - в сферах «Искусство, развлечения», «Туризм, рестораны» и «Маркетинг, реклама, PR». В этих областях вакансий стало на 30 - 50% меньше, примерно такое же падение по уровню оплаты труда.

- У нас кинотеатры откроются предположительно только 1 августа, театральная деятельность стартует только в сентябре, но уже объявлено, что залы могут быть заполнены не более чем на 50%, - продолжает Сафонов. - Получается, сборы будут в два раза меньше обычных. То есть заработная плата останется на более низком уровне. Долгое восстановление ждет и сферу общепита. Многие люди лишились доходов и перестали позволять себе ходить в рестораны, кафе. Во всех этих категориях мы уже видим серьезную просадку по зарплатам.

Самые высокооплачиваемые отрасли.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

На кого учиться, чтобы хорошо зарабатывать?

- Уверен, неперспективных специальностей не существует. Есть люди, которые не своим делом занимаются, - сказал «КП» президент сервиса SuperJob Алексей Захаров. - Нужно совершенствоваться в своем деле и повышать квалификацию. Такие специалисты защищены от любых кризисов: они будут последними в списке на увольнение и первыми в списке приема на работу. А вообще у нас гигантская страна - каждому найдется дело по душе. Например, огромное будущее у сферы ЖКХ, так что заниматься условным водопроводом - суперперспективно. У нас добывается огромное количество сырья, поэтому заниматься нефтью, газом, металлом - суперперспективно. У нас 146 млн человек населения, его кормить, учить, лечить - суперперспективно.