Врач рассказал, как убрать зуд после укусов насекомых и справиться с ожогами от травы

Лето в этом году выдалось жарким и особенно хорошо проводить его на природе, купаясь в водоемах и загорая, набираясь витамина D и активно восстанавливая свой иммунитет после сложной для всех нас зимы и весны. Расслабиться хочется настолько, чтобы не думать ни о чем. А между тем, на отдыхе на природе и на даче мы можем столкнуть с проблемами, которые способны основательно подпортить нам безоблачные деньки. Как сделать свое лето здоровым и безопасным, «КП» рассказал врач-дерматовенеролог Пироговского Центра (КДЦ «Арбатский») Павел Ворожейкин.

Крапива

При касании стеблей и листьев крапивы, кожу человека прокалывают мельчайшие волоски этого растения. А через них, как через мини-шприцы, в ранку попадает гистамин и муравьиная кислота. Именно из-за них появляются красные пятна, ощущается сильный зуд.

Что советует «народная мудрость»: подержать пораженное место под холодной водой, протереть соком петрушки.

Комментарий врача:

Ожоги крапивой не несут вреда здоровью взрослого человека. Раздражение на коже, как правило, кратковременное и проходит само.

- Если ожоги крапивой доставляют сильное беспокойство, можно применить антигистаминный (противоаллергический) препарат в виде геля, - говорит Павел Ворожейкин.

Он снимет зуд и остановит возможную аллергическую реакцию.

А вот маленький ребенок вполне может «искупался» в крапиве по самую макушку. В таком случае реакция на коже будет обширная, зуд и раздражение довольно сильные - малыша аж потряхивает. Дайте ему противоаллергический препарат и обратитесь к врачу.

- Применять народные средства я бы не рекомендовал. Если нет под рукой антигистаминного препарата в каплях или таблетках, то можно использовать вариант для наружного применения, в виде геля, - говорит врач-дерматовенеролог.

Борщевик

Высокое растение с огромными листьями и цветами-зонтиками – борщевик Сосновского – лучше обходить стороной. Сок этого растения, попадая на кожу, (если решили его сломать, например) способен вызвать повышенную чувствительность к ультрафиолету. И как только вы попадете под солнце, на месте контакта сока с кожей «расцветет» огромный ожог, вплоть до волдырей.

Что советует «народная мудрость»: обрабатывать пораженные участки кожи отваром коры дуба.

Комментарий врача:

С ожогами от борщевика шутить и заниматься самолечением не стоит, чтобы не занести инфекцию предупреждает наш эксперт:

- Эти пузыри на коже в отдельных случаях требуют даже хирургической обработки, - объясняет Павел Ворожейкин.

- Поэтому проще ожог предотвратить: когда вы косите траву на даче, стоит закрывать все участки тела, чтобы ни сок, ни кусочки листьев и травы не попадали на открытую кожу. Если вы скошенную траву куда-то собираете, то обязательно надевайте хозяйственные перчатки.

Ну а если по недосмотру все-таки испачкались в соке борщевика – ближайшее время носите закрытую одежду, чтобы на поврежденные участки не попал ультрафиолет, а лучше избегайте выходов на солнце.

Искусали насекомые

Днем на даче, а особенно около водоемов, буквально роятся над бледными телами горожан слепни и оводы. Вечерами набрасываются комары. В любое время от рассвета до заката караулят осы и пчелы.

Что советует «народная мудрость»: жало пчелы извлечь из ранки булавкой, места укусов протирать содовым раствором (чайная ложка соды на стакан кипяченной воды) – снимает зуд.

- Если вас искусали пчелы, осы, слепни, первым делом нужно предотвратить развитие анафилактического шока. Укусы этих насекомых токсичны и способны вызывать сильные аллергические реакции. - предупреждает дерматолог Павел Ворожейкин. – Примите любое антигистаминное средство. Если вас атаковала пчела, не ковыряйте рану в поисках жала. Промойте ужаленное место, обработайте хлоргексидином (не спиртом) и приложить лед, чтобы облегчить боль. К укусам слепней и оводов подход такой же.

Особенно опасными укусы насекомых могут быть для аллергиков. Вплоть до смертельного исхода. Поэтому при сильном сердцебиении, одышке, рвоте, потере сознания, повышении температуры (достаточно одного из этих симптомов) – вызывайте скорую помощь.

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- В последние два года в своей врачебной практике отмечаю такие случаи: обращаются пациенты с жалобами, мол, покусали то ли комары, то ли мошки. После этих укусов суставы опухают настолько, что становится трудно ходить, - рассказывает врач-дерматовенеролог. – Приходилось вводить гормональные препараты, чтобы снять последствия атаки насекомых. Поэтому будьте внимательны, если мошкара покусала сильно и зуд непереносим, не мучайтесь - выпейте антигистаминный препарат и протрите места укусов антисептиком, можно водным раствором хлоргексидина. Антигистаминное можно применить и наружно – в виде геля на места покусов. Не стесняйтесь обращаться к врачу с такими, казалось бы, мелкими жалобами.

Если зуд сильный, лучше обратиться к врачу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Солнечный ожог

Что на курортах нужно обязательно пользоваться солнцезащитными средствами, это многие уже выучили. Но покупать недешевый крем ради купания в ближайшей речке?! А ведь и в средней полосе легко и просто можно сгореть, особенно, если принимать солнечные ванны в часы активного солнца – с 12 до 16 часов.

Что советует «народная мудрость»: смазать покрасневшие участки кожи прохладным кефиром или нежирной сметаной.

Комментарий врача:

- От народных средств в виде сметаны и кефира лучше отказаться, так как они могут вызвать еще большее воспаление, а иногда и нагноение, из-за содержащихся в них бактерий.

Много лет врачи напоминают об этом, но большинство из нас до сих пор, переборщив с загаром, идет не в аптеку, а в магазин за кефирчиком.

- Есть известный препарат декспантенол (может выпускаться под разными торговыми марками) - и в виде спрея, и в виде крема. Он хорошо оказывает первую помощь при солнечных ожогах, - советует врач-дерматовенеролог Павел Ворожейкин. - Если обгорели сильно, например, заснули на пляже, следует показаться доктору, потому что любой солнечный ожог – это потенциальный риск новообразований кожи.

Важно!

Покупая солнцезащитный крем, важно, помимо индекса защиты от солнца SPF фильтра, обращать внимание на индекс PPD. Если на тюбике есть такая маркировка (она обычно содержится в описании продукта), это означает, что он защищает от рака кожи.

Экономить на солнцезащитных кремах не стоит, лучше покупать эту продукцию в аптеках. Обращайте внимание, сколько может храниться открытый тюбик - эта маркировка в месяцах наносится рядом со значком открытой крышечки. Обычно прошлогодний неиспользованный крем к новому пляжному сезону успевает испортиться. Не ленитесь смазывать кремом все открытые места на теле, включая голову и уши. На пляже наносим крем и на пятки, они тоже загорают.

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