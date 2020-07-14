«В свое время за такое чуть не уволили Юрия Николаева»: известный диктор высказался о пьяном эфире Ольги Бузовой

Последний раз столько внимания к скандальной телестройке было приковано, пожалуй, ещё на заре проекта. Тогда, в 2004-м все возмущались распущенностью участников и наперебой предлагали закрыть шоу. За 16 лет страсти поостыли, и уже далеко не все зрители знают, что «Дом-2» так и продолжает каждый день выходить в эфир.

Но в минувший понедельник Ольга Бузова заставила вновь вспомнить о существовании проекта. Вечерний выпуск (а это около часу эфирного времени) ведущая провела под градусом. С бревна, к счастью, не падала, но язык заплетался, а ремарки Бузовой порой были совсем невпопад. При этом извиняться перед возмущёнными поклонниками, которые теперь требуют ее отставки, Ольга, похоже, не намерена.

- Я не представляю, чтобы такое могло случиться на советском телевидении, - признался kp.ru известный диктор Владимир Березин. - Правда, был один такой общеизвестный случай. В 1978 году Юрий Николаев читал программу передач в состоянии алкогольного опьянения (это было после одного из матчей чемпионата мира по футболу, и фиаско Николаева увидело немалое число болельщиков. - Ред). К счастью, это вышло только на орбиту, а не по центральному телевидению. Но как так получилось, до сих пор непонятно. Юрий тогда, говорят, собирался улетать в Японию, вести годичные курсы русского языка, это были его последние дни перед отъездом. Может, расслабился... Потом этот случай нам даже показывали во время учебы - он стал своеобразным пособием, как нельзя делать.

По словам Березина, если бы на месте Николаева оказался другой ведущий, дело однозначно закончилось бы увольнением:

- Но он был самым популярным - его «Утреннюю почту» любил не только народ, но и жены самых влиятельных людей страны - членов Политбюро ЦК КПСС. И они включились и отвоевали Юрия Николаева. И правильно сделали - он не изменил своей профессии и никак ее больше не опозорил.

Да и Ольгу Бузову, по мнению диктора, после конфуза вряд ли попросят из «Дома-2». Но совсем по другим причинам.

- Там ведь не о шедеврах мирового искусства рассказывают - это, скорее, передача о пороках, которые выставлены на показ, - считает Березин. - Так почему Ольга не может быть выпимши? Она вписывается в стилистику данной программы, и для аудитории «Дома-2» это может быть вполне приемлемо. Я не вижу тут противоречий. В этой программе занимаются сексом, матерятся, дерутся - разве подвыпившая Бузова страшнее всего этого? Ну что ж, никогда не было выпившей ведущей в истории - теперь будет. Все-таки Ольга не Познер: вот если бы он появился в эфире пьяный, это было бы удивительно. Но такого не будет никогда.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лера Кудрявцева не стала мстить Бузовой

Несколько месяцев назад стало известно, что Ольга Бузова станет новой ведущей премии «Муз ТВ», сменив на этом месте старейшину церемонии Леру Кудрявцеву. При этом неприятную новость Кудрявцева узнала из СМИ - начальство просто «забыло» ее предупредить. Грянул скандал, обернувшийся увольнением Леры с телеканала.

Несмотря на былые обиды, реагировать на пьяный эфир соперницы Кудрявцева отказалась.

- Я его не видела, и работу коллег мне не хотелось бы комментировать, - ответила телеведущая на звонок kp.ru.

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«Кровь из глаз»: Ольга Бузова провела пьяный эфир в «Доме-2»

Ветеран скандальной телестройки Ольга Бузова уже 16 лет не сходит с экранов. Первые четыре года Оля строила любовь на проекте, а затем доросла до его ведущей. Первое время над Бузовой откровенно посмеивались, а ее безграмотные фразы расходились на цитаты. Тем не менее, вчерашняя участница продолжала работать над собой и спустя годы стала лицом «Дома-2» - ушёл страх, появилась уверенность (подробности)