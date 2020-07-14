2020-07-14T22:43:21+03:00
Общество

Проекты российских компаний - пример для мировых производителей минеральных удобрений

Разработки ЕвроХима и Фосагро признаны лучшими международными практиками по применению фосфогипса
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фосфогипс - побочный продукт производства фосфорных удобрений. И уникальный материал.Фосфогипс - побочный продукт производства фосфорных удобрений. И уникальный материал.Фото: ТАСС
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Международная ассоциация производителей удобрений (International Fertilizers Assossiation, IFA) включила проекты «ЕвроХима» и «Фосагро» в Справочник по лучшим практикам применения фосфогипса. Российские компании ведут активную работу по расширению возможностей использования фосфогипса - побочного продукта производства фосфорных удобрений.

«ЕвроХим» использует фосфогипс в сельском хозяйстве. Вещество оказывает благотворное влияние на свойства засоленных почв. Кроме того, производимый на предприятии компании в кубанском городе Белореченск фосфогипс содержит фосфор, серу, кальций, а также ряд микроэлементов. Исследования показали, что применение фосфогипса в сельском хозяйстве повышает плодородие почвы и улучшает ее физическое состояние, поднимает урожайности, оптимизирует использование природных ресурсов, а также вовлекает сырье в повторную переработку. Но главное - сокращает отходы!

«ФосАгро» использует фосфогипс в дорожном строительстве, что увеличивает срок эксплуатации дорог, снижает на 20-30% капитальные затраты на строительство и сохраняет ресурсы за счет использования вторичного сырья. Компания официально подтвердила экологическую безопасность вещества, получаемого в результате переработки апатитового концентрата.

В настоящее время в России ежегодно производится 14 млн т фосфогипса. Основная его часть складируется в отвалах. Но, по оценке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в стране потребность в гипсовании испытывают около 15 млн га сельхозземель. В марте вступил в силу российский национальный стандарт на фосфогипс в качестве мелиоранта. Следующим шагом станет включение гипсования, наряду с известкованием почв, в государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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