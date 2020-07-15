Вопрос дня: А вы свою жилищную проблему решили?

Елена ФОМИНЫХ, председатель Ассоциации многодетных семей Московской области:

- Я - до сих пор нет. Мы с шестью детьми живем на съемной квартире. Всевозможные льготные ипотеки с низкой ставкой рассчитаны больше на будущие многодетные семьи. А нынешние остались за бортом. Потому что ипотеку такая семья не имеет возможности оформить - ни финансовой, ни юридической (иждивенцев больше, чем работающих, для банков это риски). Нужны безвозмездные субсидии на жилье для многодетных.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 57-летним стажем, Пермь:

- Я свою жилищную проблему решил еще лет 40 назад - получил квартиру от завода, бесплатно, за добросовестный труд. А сейчас нужно вернуться к тому, что было в дореволюционной России, - создавать доходные дома. Каждая мэрия должна строить жилые здания и сдавать в них квартиры людям, которые не хотят залезать в ипотеку на 25 лет. Чтобы молодежь могла не покупать жилье, а снимать квартиру, но не у частника, а у государства. И так жить.

Наталья КАТАЕВА (МОРДЮКОВА), сестра Нонны Мордюковой, художник по костюмам:

- Моей сестре Нонне помог получить квартиру премьер Виктор Черномырдин. Правда, на 1-м этаже. Там даже летом было прохладно. Но ничего, «Комсомолочка» подарила Нонне валенки - настоящие, ручной выделки, оренбургские. Нам с сестрой сразу теплее стало!

Сергей СТЕПАШИН, председатель Общественного совета Минстроя и ЖКХ:

- Президент, ставя задачу в ближайшие 10 лет обеспечить всех нуждающихся квартирами, имел в виду не только темпы строек, но и хорошее качество. Только инфраструктура отрасли - канализация и энергосистемы, - они остались еще со времен СССР и на 70% устарели. Будем ставить вопрос о модернизации этой инфраструктуры. Я только вернулся из Белгорода, там уже 27 лет работает программа индивидуального строительства. Вот они, думаю, первыми обеспечат всех граждан жильем.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Иметь в собственности жилье или арендовать - решение каждого. У меня в Питере - свое, а в Москве - служебное. Повысить доступность жилья можно снижением ставок по ипотеке, льготного кредитования. Такие программы у нас есть.

Евгений ТИШКОВЕЦ, ведущий прогноза погоды на канале «Россия»:

- Квартиру, в которой живу, я получил от Минобороны - много лет был офицером. А сейчас вообще наилучшие условия для покупки жилья за все время. Такой дешевой ипотеки никогда не было - дают под 6 процентов.

Сергей Иванович, ветеран стройиндустрии, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- У нас до сих пор костерят хрущевки - за неказистость. А ведь они позволили половину СССР переселить из бараков в квартиры. Я бы этот опыт не отметал.