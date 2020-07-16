Как убийца Николай Романов стал «старцем» отцом Сергием

На днях церковный суд лишил отца Сергия сана. Это значит, что он остается монахом, но не священником. Не может причащать людей, проводить богослужение. А митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал открытое письмо Сергию Романову.

«Вы избрали странный для монаха способ общения - выкладывание в интернет видеороликов, словно Вы не схимник, а модный блогер. И ранее Вы обличали интернет как духовно вредную территорию и у Вас даже был бес знакомый по имени Интернет... - объяснил открытую публикацию владыка. - Не было никаких красивых историй про то, что Святейший Патриарх Алексий II уговаривал Вас рукоположиться. Правда в том, что совершенное Вами преступление (убийство - Ред.) в автобиографии при принятии сана Вы зашифровали фразой: «1984 - 1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика». Я думаю, всем очевидна Ваша изворотливость и лукавство».

Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов).Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самое яркое шоу, которым Сергий заманивал к себе состоятельных прихожан, стал экзорцизм (изгнание бесов). Собеседник «КП» рассказал, как проходил обряд в монастыре.

- Старец выходил с крестом. Говорил, что эта женщина красива и живет в блуде. Поэтому в нее вселился демон. Некоторые падали в обморок. Некоторые начинали вопить не своим голосом. Было очень страшно. От духоты и криков я сам чуть не потерял сознание, - признался мужчина.

- Это просто шоу, - считает член Совета при Минюсте РФ по противодействию религиозному экстремизму священник Георгий Максимов. Мы вместе с ним посмотрели ролики из уральского монастыря. - Здесь явно люди, которые страдают психическими расстройствами. Может быть, они ему подыгрывали. Отчитку нельзя совершать в присутствии толпы. А тут забивали как можно больше народа в храм. Никаких вопросов людям, которые считаются бесноватыми, задавать не надо. С точки зрения христианства это просто какая-то ужасная дичь.

Ворота Среднеуральского женского монастыря.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остается вопрос: сможет ли Сергий Романов вернуть себе сан?

- До того как Патриарх утвердит решение, есть возможность подать апелляцию, - объяснил «КП» отец Георгий. - Я слышал, что Сергий собирается ее подавать. Решение отменяют только в том случае, если оно было неверным. А Сергий, кажется, каяться не собирается.

СЛОВАРИК «КП»

Схимник - монах, принявший отчуждение от мира (ангельский образ) для соединения с Богом.

«Старец» заботится о своем образе. Фото: URAL.RU/TASS.

ДОСКОНАЛЬНО

Гроб и Сталин: Чем украшена келья отступника

Отдельного внимания заслуживает келья Сергия Романова. Видно, что «старец» заботится о своем образе. Давайте разберемся, что в ней находится.

1. Икона «Моление о Чаше». Это евангельский сюжет, когда Христос обращается к своему Отцу, прося избавить его от грядущих страданий.

2. Икона «Новозаветная Троица». Тут мы видим Бога Отца в виде старца, Сына в виде младенца и Святого Духа в виде голубя.

3. Фото последних царских особ - семьи Николая II. Старца Сергия приписывают к секте царебожников. Они считают, что последний император равен Христу.

4. Икона преподобного Серафима Вырицкого. Это прозорливый старец, который совершал в годы Великой Отечественной подвиг столпничества - стоял на высоте с иконой Серафима Саровского. Здесь видна особая любовь Сергия Романова к святым, канонизированным в 2000-х. Также на тумбочке стоит икона Ангела Хранителя - очень популярный у православных образ. К нему обращаются в моменты трудностей и напастей.

5. Икона явления Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Вероятно, Романов ассоциирует себя со святым и основателем Троице-Сергиевой лавры. Ведь Романов тоже построил монастырь, хоть и не своими силами.

6. Могильные кресты. Такие устанавливают на кладбищах.

7. Гроб, который заменяет рабочий стол. Вся эта похоронная атрибутика выставлена специально для камер. «Старец» копирует образ целителя и прозорливца из известного фильма «Остров». У того тоже в келье был заготовлен гроб.

8. Фотография Патриарха Алексия II. Романов выдумал историю, что якобы сам Святейший уговаривал его рукоположиться. На деле «старец» получил сан обманом, скрыв из своей биографии 13 лет отсидки за убийство.

9. Календарь с фотографией Сталина. Наравне с сектой царебожников Сергий Романов придерживался идей неосталинистов. Кстати, уральский митрополит Кирилл за поддержку Сталина разоблачил Сергия Романова. Вот что он написал в письме:

«Вы восхваляли Сталина в день, когда празднуется память святых, умученных во время сталинского правления. В день их мученической кончины Вы не вспоминаете подвиги святых, пострадавших при Сталине, а восхваляете самого Сталина. Это ли пастырское дело?»

МНЕНИЕ

Наталья ПОКЛОНСКАЯ: Я в нем не разочаровалась

Депутат Госдумы уже не раз говорила: «Отец Сергий Романов не мой духовник». Но раньше она приезжала на Урал, встречалась со схимником. Мы позвонили Поклонской с простым вопросом: «После этих скандалов вы не разочаровались в Сергии?»

- Моя вера во мне. И никто на нее повлиять не может. Ни отец Сергий, ни кто-то другой. Что касается конкретно Сергия, очень сейчас шумно. И такое ощущение, что этот шум прямо нужен, как будто бы искусственный. Мне это не нравится. Разочаровываться? Нет, я ни в ком не разочаровываюсь, потому что надежд не возлагала и всегда свои проблемы решала сама. И ни на кого не надеялась. Но знаю по опыту раньше, что иногда хочется, чтобы твои проблемы кто-то решил другой, а не ты. Это неправильно. На Урал я не езжу. Люблю храмы наши, крымские. И только в крымские я хожу, - призналась крымский депутат.