2020-07-14T22:29:42+03:00
Звезды

Эннио Морриконе: В кино я попал по знакомству

Автор музыки к десяткам популярных фильмов ушел из жизни в 91 год
Оксана ФОМИНА
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С женой Марией Морриконе прожил 64 года.С женой Марией Морриконе прожил 64 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В то, что Эннио Морриконе больше нет, не очень-то верится. Нам казалось, что он бессмертный. Но в 91 год композитор споткнулся в своем доме, упал и сломал бедренную кость. Осложнения после травмы и стали причиной смерти.

Морриконе не раз приезжал с гастролями в Россию. Первое выступление в Москве с аншлагом прошло в 2008 году - тогда его подавали как «последний концерт великого». Никто не думал, что маэстро еще десять лет будет вновь и вновь дирижировать на российской сцене. Последний концерт итальянца прошел в 2018 году в Кремле. Тогда он приехал в Москву (разумеется, за счет организаторов гастролей) со всем своим семейством - женой, детьми, внуками. Всего 15 человек!

К свадьбе подтолкнула авария

С женой Марией Травиа Эннио прожил 64 года. Она была подругой его сестры Андреа. Увидев Марию, Морриконе сразу понял, что пропал. А вот его избранница далеко не сразу распознала в нем свою судьбу. С момента первой встречи и до свадьбы в 1956-м прошло 6 лет. Катализатором чувств стала... авария, в которую попала Мария. Эннио заботливо ухаживал за ней, и девушка не могла не ответить взаимностью.

С тех пор Мария стала его талисманом. Он не раз посвящал ей мелодии. Супруги воспитали четверых детей. Их средний сын Андреа - тоже дирижер и композитор. Сам Эннио поначалу противился такому выбору, но потом признал, что Андреа талантлив. Старший сын Марко занимается авторским правом, младший Джованни - режиссер, живет в Америке. А дочь Алессандра посвятила себя медицине.

Первый успех - в спагетти-вестернах

Точное число фильмов, к которым Эннио написал музыку, он и сам не мог назвать. Говорил, что их точно более пятисот - гениальных, хороших, посредственных. Парадокс: мы можем не помнить названий этих картин, но мелодии из них нам хорошо известны.

Нотной грамоте шестилетнего Эннио обучил отец - джазовый музыкант. Сочинять первые мелодии Морриконе начал в этом же возрасте.

Маэстро шутил, что в большое кино попал по знакомству. Его первые музыкальные темы прозвучали в картинах бывшего одноклассника - режиссера Серджио Леоне. Именно этот тандем явил миру лучшие образцы спагетти-вестернов - фильмов о ковбоях, созданных итальянцами.

«Вдохновение - это не про меня»

В 2012 году мне посчастливилось побывать в гостях у маэстро в его квартире в Риме. Морриконе, несмотря на планетарную известность, говорил только на итальянском. Это была принципиальная позиция: «У меня один язык, одна жена и одна страна!» Ему миллион раз предлагали обосноваться в Голливуде, но Эннио неизменно отвечал отказом.

Композитор утверждал, что музыка сродни писательскому ремеслу. Если ты хорошо обучен, то не ждешь вдохновения, а просто садишься и пишешь. Он не сочинял музыку у рояля. Нет, только за столом.

- Есть такое романтическое представление: стоит композитору увидеть прекрасный рассвет или влюбиться, как он тут же на эмоциональном подъеме пишет музыку, - рассказывал Морриконе. - Лично мне версия вдохновения совершенно не близка. Если у тебя есть четкая идея, ты над ней работаешь.

Секрет долголетия: шахматы и зарядка

До 91 года Эннио сохранял неплохую для своего возраста физическую форму и ясность ума. Уверял, что все благодаря четкому режиму дня. Каждый день он делал гимнастику. Всегда прогуливался по дому и вовремя ложился спать. Исключение составляли дни концертов, но на следующее утро маэстро как штык вставал в обычное время, в семь утра! И, конечно, был весьма умерен в еде. Никаких рябчиков и ананасов в его гастрольном райдере не было, пищу он предпочитал простую. Однажды в Москве организаторы пригласили композитора в модный ресторан. А он попросил… сварить ему макароны - мол, соскучился по родной кухне.

Держать мозг в тонусе ему помогали шахматы и математика.

- Музыка, без сомнения, очень связана с математикой, - уверял композитор. - Она похожа на игру в шахматы и так же развивает. У вас в России шахматы на очень высоком уровне. Я играл с Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Проиграл, конечно…

Он мог написать музыку к любому фильму - от гангстерских боевиков до голливудской экранизации набоковской «Лолиты». Фото: Кадр из фильма.

Он мог написать музыку к любому фильму - от гангстерских боевиков до голливудской экранизации набоковской «Лолиты». Фото: Кадр из фильма.

5 самых известных фильмов, где звучит музыка Морриконе

«Однажды в Америке»

«Лолита»

«Профессионал»

«Неприкасаемые»

«72 метра»

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Оскар» за саундтрек к Тарантино

Эннио МОРРИКОНЕ родился 10 ноября 1928 года. Окончил Академию Санта-Чечилии (труба, аранжировка и композиция). В кино дебютировал в 1961 году, первые фильмы с его саундтреками были не особо успешны. Все изменилось, когда он написал мелодии для фильма Серджио Леоне «За пригоршню долларов». Позже Эннио работал с лучшими режиссерами, среди которых Пазолини, Бертолуччи, Дзеффирелли, Альмодовар, Полански. За свою работу в кино Морриконе получил два «Оскара» - за вклад в мировой кинематограф и за музыку к картине Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Умер композитор Эннио Морриконе.Не стало Эннио Морриконе. Легендарного композитора. Это он написал музыку к фильмам «Профессионал», «Однажды в Америке», «Хороший, плохой, злой»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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