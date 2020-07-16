2020-07-15T22:26:40+03:00
Общество

10 удивительных фактов

Данный материал не содержит ни капли «воды», только факты
Сергей ЛЬВОВ
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Существует ли в природе Н2О?Существует ли в природе Н2О?Фото: Shutterstock
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Что будет, если выпить дигидрогена монооксид? Кто победит - арбуз или медуза? Существует ли в природе Н2О?

ВНИМАНИЕ!

ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

Потребность человека в воде на втором месте после кислорода. Без еды можно прожить около шести недель, а без воды - пять - семь суток. Потеря двух процентов воды от массы тела приводит к сильной жажде. При дефиците в 10 процентов начнутся галлюцинации. Обезвоженный на 12 процентов не сможет восстановиться без помощи врача. А потеряв 20 процентов, человек умирает.

За последние полвека ООН насчитала 21 войну за доступ к воде. Всего конфликтов из-за воды было 507.

85 процентов всех заболеваний в мире передается с помощью воды.

НА НАШ ВЕК ХВАТИТ?

За жизнь человек потребляет около 60 тонн воды. Сколько он расходует на гигиену, производство, мытье машины, влажную уборку и так далее, подсчитать трудно.

Среднестатистической африканской семье требуется около 23 литров воды в день, американской - 946. Кстати, вода в столице Кении Найроби стоит в 10 раз дороже, чем в Нью-Йорке.

В Средневековье людям хватало пяти литров.

Много веков обсуждается, какое количество людей может прокормить Земля. В начале ХХ века считалось, что после рождения двухмиллиардного жителя на планете начнется голод. Но сравнительно недавно подсчитали: ресурсы Мирового океана могут прокормить около 300 млрд человек. Ведь в кубическом сантиметре морской воды содержится 1,5 мг белка и других веществ. Только Атлантический океан по питательности оценивается в 20 тысяч годовых урожаев всей суши.

В ПЛАНЕТАРНОМ МАСШТАБЕ

Общая масса воды в Мировом океане составляет около 1/4400 от общей массы Земли.

В мантии Земли воды содержится в 10 - 12 раз больше, чем в Мировом океане. Пригодны для питья лишь 3 процента воды. Основная масса пресной воды - в ледниках.

Каждый год испаряется триллион тонн воды.

КСТАТИ

БЕЗ ВОДЫ ЧЕЛОВЕК НЕ ПРОЖИВЕТ, НО МНОЖЕСТВО ЕЕ СВОЙСТВ ДО СИХ ПОР НЕ ИЗУЧЕНО

Простейший пример: точно не известно, почему горячая вода превращается в лед быстрее, чем холодная. Загадка посложнее: экспериментальным путем ученые давно выяснили, что вода может сохранять информацию. Но исследования до сих пор в начальной стадии.

НАГЛЯДНО

Животные и растения состоят из воды на…

99% - медузы

96% - арбузы

95% - огурцы

90% - помидоры

85% - яблоки

76% - картофель

75% - млекопитающие* и рыбы

*Уточним про млекопитающих: новорожденный человек состоит из воды на 86 процентов, но к старости организм способен «высохнуть» до 50 процентов.

НАШЕ МЕСТО В МИРЕ

У России самые большие природные ресурсы в мире. Эти грандиозные природные запасы сочетаются с общей расслабленностью и низкой экологической грамотностью россиян. Поэтому мы тратим эти запасы широко и бездумно - в семь раз больше, чем среднестатистический европеец. Просто пример: мы обычно не спешим вызывать сантехника, когда прохудилась прокладка, а ведь струйка из крана диаметром с нитку - это 840 литров воды в сутки.

По расходу воды наши промышленные предприятия занимают первое место в мире.

Россия занимает первое место в мире по ресурсам поверхностных вод. В Байкале сосредоточено около 20 процентов мировых запасов озерной пресной воды и более 80 процентов запасов нашей страны.

Но по данным ООН, по чистоте воды мы на седьмом месте после Финляндии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Японии и Норвегии. При этом по плотности населения, а соответственно по эксплуатации водных ресурсов мы можем сравниться только с Канадой.

КОНКРЕТНО

46% всего количества воды на Земле - в Тихом океане.

23% - в Атлантическом.

20% - в Индийском.

4% - в Северном Ледовитом.

ЦИФРА

1 000 000 000 жителей Земли не имеют доступа к безопасной воде.

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