В семье Анатолия Трушкина случилось новое горе

На семью Анатолия Трушкина обрушилось новое несчастье. Умер родной брат юморист. Он пережил знаменитого родственника всего на месяц. Сейчас близкие готовятся к похоронам.

Не успела семья оплакать сатирика Анатолия Трушкина, который скончался от коронавируса в июне, как на родственников обрушилось новое горе. Родной брат умер вслед за артистом. При этом близкие так и не знают точную причину смерти родственника.

Известно лишь, что мужчина тяжело болел и много месяцев был прикован к постели. Он очень переживал кончину Анатолия Алексеевича, и это могло негативно сказаться на его состоянии.

"Родной брат Толи, с которым они были очень дружны, давно болел. Из-за этого он даже не смог посетить похороны брата. Незадолго до смерти стал подкашливать. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Близкие считают, что он перенес воспаление легких. Коронавирус - вряд ли, потому что он был лежачим, никуда не выходил из дома. К нему, правда, приходила сиделка. Она могла принести заразу. Но вскрытие проводить не стали, поэтому точную причину смерти никто назвать не может", - разводит руками подруга семьи Мария.

Напомним, Анатолий Трушкин скончался 9 юня после длительной борьбы с коронавирусом. Артиста не смогли спасти даже лучшие специалисты Москвы. На похоронах звезды присутствовали многие его коллеги и друзья. Как пишет Собеседник.ru, Трушкин оставил близким приличное состояние. Помимо денег на счету, у юмориста была квартира в Москве, дача за городом и автомобиль. Все это, скорее всего, достанется его вдове.