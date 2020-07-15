Спартак - Ахмат 15 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Грозненский "Ахмат" с Денисом Глушаковым приезжает в Тушино на матч против "Спартака". "Красно-белые" идут довольно слабо в последних матчах. И поединок против грозненцев - шанс прервать неудачную серию. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Ахмат 15 июля 2020.
Статистика личных встреч Спартак - Ахмат 15 июля 2020
"Спартак" и грозненский клуб провели в чемпионатах России по футболу 25 матчей. 14 поединков выиграли москвичи, 3 раза встречи были завершены вничью. А вот в 8 случаях "Ахат" добивался победы. Причем, последний раз "Спартак" на своем поле выигрывал аж 17 мая 2017 года 3:0. После этого - два поражения подряд в апреле и сентябре 2018 года.
Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020
У "Спартака" хороши шансы на победу, но и "Ахмат" в последних поединках довольно зубаст.
Прогноз на матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020
Итогом поединка будет ничья.
Составы команд на матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Спартак - Ахмат 15 июля 2020
Матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020 года в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020
Прямую видеотрансляцию матча Сочи - Спартак можно будет посмотреть с 18:00 на телеканале "Матч ТВ".
Трансляция матча Спартак - Ахмат 15 июля 2020
Трансляция матча Спартак - Ахмат 15 июля и начнется в 18:00 на телеканале "Матч ТВ".
Спартак - Ахмат 15 июля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU