2020-07-15T10:39:29+03:00
Спорт

Спартак - Ахмат 15 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Спартак - Ахмат 15 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Спартак" сыграет дома против "Ахмата"."Спартак" сыграет дома против "Ахмата".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Грозненский "Ахмат" с Денисом Глушаковым приезжает в Тушино на матч против "Спартака". "Красно-белые" идут довольно слабо в последних матчах. И поединок против грозненцев - шанс прервать неудачную серию. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Ахмат 15 июля 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Ахмат 15 июля 2020

"Спартак" и грозненский клуб провели в чемпионатах России по футболу 25 матчей. 14 поединков выиграли москвичи, 3 раза встречи были завершены вничью. А вот в 8 случаях "Ахат" добивался победы. Причем, последний раз "Спартак" на своем поле выигрывал аж 17 мая 2017 года 3:0. После этого - два поражения подряд в апреле и сентябре 2018 года.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020

У "Спартака" хороши шансы на победу, но и "Ахмат" в последних поединках довольно зубаст.

Прогноз на матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020

Итогом поединка будет ничья.

Составы команд на матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Спартак - Ахмат 15 июля 2020

Матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020 года в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Ахмат 15 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Сочи - Спартак можно будет посмотреть с 18:00 на телеканале "Матч ТВ".

Трансляция матча Спартак - Ахмат 15 июля 2020

Трансляция матча Спартак - Ахмат 15 июля и начнется в 18:00 на телеканале "Матч ТВ".

Спартак - Ахмат 15 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Федор Чалов опять забил, но ЦСКА не выиграл
ЦСКА продлил беспроигрышную серию в российской Премьер-лиге. Сыграв вничью 1:1 с «Рубином» Леонида Слуцкого, армейцы продолжают сражение за медали. У команды Гончаренко теперь 47 очков, и неплохие шансы в борьбе за «бронзу»
Новости 24
Граффити Бэнкси на тему коронавируса удалили из лондонского метро
Юрий Барзыкин: пик туристического сезона придется на август
В 74 регионах России запустили внутренний туризм
В отношении IT-директор «Почты России» в Москве возбудили уголовное дело
Минобороны рассказало о лабораторных исследованиях вакцины от коронавируса
Все желающие москвичи смогут бесплатно сдавать тест на коронавирус
В России выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусом
Назвали регионы с самыми злостными нарушителями ПДД
В Сеченовском университете выписали первых добровольцев после испытания вакцины от коронавируса
Племянница Трампа назвала его социопатом и призвала к отставке
Беспорядки в Израиле: митингующие требуют отставки Нетаньяху
США профинансируют работу со студентами в странах Центральной Азии
В США решили спрятать в музей памятник первому губернатору русских колоний на Аляске
В Баку состоялся митинг в поддержку армии
Дождь из летающих муравьев: миллионы насекомых появились на метеорологических радарах Британии
Впервые в России ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Тимошенко обвинила Зеленского в сдаче Украины "международным спекулянтам"
Спрос на кредиты в России превысил докризисный уровень
В Москве вылечили еще 1 844 пациента с коронавирусом
Трамп отказался договариваться с Пекином по второй фазе торгового соглашения
На несанкционированной акции в Минске задержаны около 200 человек