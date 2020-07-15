Когда забег становится побегом: Почему спортсмены уходят от своих тренеров

Главным событием периода самоизоляции в нашем спорте стал переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Ситуация переросла в настоящий скандал по нескольким причинам. Во-первых, двукратная чемпионка мира среди юниоров Саша Трусова исполняет сложнейшие в мире прыжки, с которыми уже три раза попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой среди женщин чисто исполнила четверные тулуп, лутц и флип. Во-вторых, Тутберидзе и Плющенко уже давно собачатся в соцсетях. Плющенко говорил, что Этери переманивает к себе самых талантливых уже готовых спортсменов, а теперь и сам «перекупил» одну из лучших ее учениц. И, в-третьих, это уже не первый побег от Этери Тутберидзе: два года назад также со скандалом от нее к канадскому тренеру Брайну Орсеру убежела двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Но ситуация с Трусовой оказалась даже более жесткая, чем с Медведевой, хотя и та и другая ушли от Тутберидзе по-английски, даже не попрощавшись.

Руководитель известного спортивного клуба «Самбо-70» (к которому относится каток «Хрустальный», где у Тутберидзе тренировалась Трусова) Ренат Лайшев этот переход Трусовой и вовсе назвал предательством и добавил, что спортсменку придется отчислить из школы:

- Как и многие спортсмены «Самбо-70», Александра у нас не только тренируется, но и учится в школе. В 2017-м году «Самбо-70» окончила Женя Медведева, в этом году заканчивает 11-й класс Алина Загитова. Трусова сейчас в 9-м классе. Но в случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы.

Мы пока не знаем, отчислили ли Трусову из школы, потому что сразу после снятия самоизоляции фигуристка в команде Плющенко отправилась на сборы в Кисловодск. Там Саша, кстати, уже разучила уже четвертый четверной прыжок – риттбергер. И отметила свое 16-летие.

Медведева ушла от Тутберидзе по-английски, даже не попрощавшисьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А сам Плющенко в интервью «КП» рассказал, что он не переманивал и тем более не перекупал Трусову. А первыми, еще два года назад, к нему обратились Сашины родители. Тогда он ее не взял, поскольку у него еще была маленькая площадка. Но теперь «Академия Плющенко» арендует нормальный каток, который, по словам Евгения, вместе со школой обходится ему в 12 млн рублей в год. Под Трусову он пытается найти финансирование, чтобы как-то снизить эти траты.

- Я вышел с обращением к министру спорта России Матыцину, я написал письмо с обращением, что так как Трусова перешла ко мне недавно и ей нужно кататься больше, мне нужен лед. Пока ответа не получил. Я так же общался с министром спорта Москвы, Кондаранцев мне сказал, что это невозможно сделать, потому что у меня частная школа, - сказал нам Евгений.

Развод и другой тренер

Вообще-то переходы от тренера к тренеру в фигурном катании происходят постоянно. И чаще всего это случается в парном катании, когда между партнерами пробегает черная кошка. Из современных ярких скандалов – это распад танцевального дуэта Елена Ильиных – Никита Кацалапов, у которых сначала были близкие отношения. Но потом фигуристка закрутила роман с их тренером Николаем Морозовым и эта яркая пара вскоре после золотой Олимпиады в Сочи (где они стали чемпионами в командных соревнованиях) распалась.

Лена стала кататься с Русланом Жиганшиным у того же тренера. Но создать новый боеспособный дуэт так и не получилось. А Никита взял к себе в пару Викторию Синицину, и укатил куда подальше - за океан к известному наставнику Марине Зуевой. Но там и у них не сложилось, после чего они вернулись в Россию, где уже стали кататься у Александра Жулина. И вот только этой зимой Кацалапов вновь взобрался на Олимп, выиграв вместе с Синицыной финал Гран-при и чемпионат Европы.

Из современных ярких скандалов – это распад танцевального дуэта Елена Ильиных – Никита Кацалапов, у которых сначала были близкие отношенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переходы от тренера к тренеру, конечно, случаются и у одиночников. Из самых ярких – уход Алексея Ягудина от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой, которая и сделала Лешу олимпийским чемпионом. Любопытно, что Ягудин тогда на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити обыграл другого воспитанника Мишина Евгения Плющенко. Но потом Женя взял свое. Словом, Плющенко хорошо знает всю эту адскую кухню враждующих тренерских школ, и уже готовится «бодаться» с самой Этери Тутберидзе.

Плющенко хорошо знает всю эту адскую кухню враждующих тренерских школФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Биатлон

Но если это броуновское движение фигуристов происходит внутри России, то у биатлонистов совсем другая ситуация. Там, конечно, спортсмены тоже уходят от одних наставников к другим, но гораздо чаще, наоборот, меняют тренеров в самой сборной России. Вот что об этом в интервью «КП» рассказала олимпийская чемпионка сразу по двум видам спорта - лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова, у которой сейчас за нашу сборную выступают две дочери - Дарья Виролайнен и Кристина Резцова.

- В федерации сейчас полный бардак. Опять сменили большинство тренеров, включая наставника женской команды Виталия Норицына, который уехал тренировать сборную Болгарии. Назначили новых-старых. Почему именно эти люди вошли в тренерский штаб, я не знаю. Словом, перетасовали колоду… Какой король выскочит – бубновый или крестовый, кто из них будет? Все в недоумении.

Но главной проблемой в нашем биатлоне, по мнению Резцовой, является то, что в результате всего этого «бардака» российские спортсмены уезжают в другие страны. И это уже длится не первый десяток лет. Понятно, что при этом биатлонисты меняют не только паспорта, но и тренеров.

Недавно в Союзе биатлонистов России сменился президент. Владимир Драчев ушел в отставку, а на его место на внеочередной конференции единогласно избрали Виктора Майгурова. Может, у него получится навести порядок в этом суперпопулярном у нас виде спорта?

ТОП-5 перебежчиков

Дарья Домрачева - спортом начала заниматься в Тюменской области, в юниорском возрасте перешла в сборную Беларуси, под флагом которой и стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Анастасия Кузьмина (старшая сестра известного российского биатлониста Антона Шипулина) – родилась в Тюмени, где и занялась биатлоном. До 2006 года выступала за сборную России, но потом сменила гражданство. Выступая за сборную Словакии, выиграла три золотые и три серебряные олимпийские медали.

Тимофей Лапшин – родился в подмосковном Одинцово. Был призером этапов Кубка мира в индивидуальных гонках и даже побеждал в составе нашей эстафетной команды. За год до Олимпиады-2018 в Пхенчхане перебрался в сборную Южной Кореи.

Анна Булыгина (после замужества Фролина) – биатлонистка из Сыктывкара в составе сборной России становилась чемпионкой мира в 2009 году в эстафете. На ее счету четыре победы на этапах Кубка мира. В 2017 году тоже перешла в сборную Южной Кореи.

Елена Хрусталева – спортсменку из Красноярска в сое время отцепили от сборной России. А она потом выиграла олимпийское серебро Ванкувера-2010, выступая за Казахстан.

Хоккей

И все же уход от своих тренеров больнее всего ощущается в хоккее. Главная проблема заключается в том, что спортивные школы, воспитавшие ту или иную звезду, почти не получают за свой труд каких-то компенсаций. Хоккейные трансферы много раз пытались узаконить, но ничего из этого толком не вышло.

А все дело в том, что многие хоккеисты сейчас бегут за океан в юном возрасте, не все из них даже играли в нашей Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Пробиться через сито юниорского отбора на родине хоккея очень непросто, но многие все же рисуют. Кое-кто все же всплывает в клубах НХЛ. И лишь единицы срывают джек-пот.

Какого же было удивление российских болельщиков, когда в прошлом году Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиз Блюз» выиграл малоизвестный Иван Барбашев. Нет, он, конечно, засветился за молодежку, но в КХЛ никогда не играл, поскольку уже в 19 лет уехал в Америку. Теперь стал знаменитым и, наверное, уже оттуда его будут приглашать в основную сборную страны.

А что касается тренеров московских спортшкол ЦСКА и «Динамо», где осваивал азы этой игры Барбашев, вроде бы, как и не причем. И это в Москве. Да и в других российских городах, которые растят хоккеистов, ситуация не сильно отличается от столичной. Хорошо, если еще сами ребята, ставшие миллионерами, вспоминают своих первых наставниках. Как, к примеру Кирилл Капризов, или Никита Кучеров, подарившие своим первым тренерам по автомобилю.

Кстати, герой Олимпиады-2018 Кирилл Капризов скоро уезжает в НХЛ, где у него в «Миннесоте» будет новый, американский тренер. Но это уже другая история…