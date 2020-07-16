Мифы и правда о жажде

- Часто можно встретить совет: выпивайте стакан теплой воды с утра натощак. Насколько это оправданно?

- За ночь человек теряет много жидкости: с дыханием, через кожу, наполняется мочевой пузырь. Поэтому утром мы всегда просыпаемся в состоянии недостаточности воды в организме. И если вы после подъема выпьете стакан воды, то очень сильно поможете своему организму, - поясняет врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор телеграм-канала и Инстаграма DoctorPavlova Зухра Павлова.

- Важный аспект - температура, - продолжает эксперт. - Наша желудочно-кишечная система это мышца. Если вы прикоснетесь даже к собственной руке, то кроме прикосновения почувствуете что? Температуру. Точно так же мышцы ЖКТ реагируют на температуру воды. У нас внутри температура выше, чем снаружи (комнатная): обычно это 37 - 38 градусов. Если температура воды, которую мы пьем, сильно отличается от температуры внутренней среды организма, мышцы реагируют на холод спазмом. Причем спазм возникает не только в желудке, но и в желчевыводящих путях и кишечнике. В свою очередь, спазм желчных путей чреват тем, что на последующий прием пищи, завтрак, не будет полноценно выделяться желчь. А это значит, что не будут нормально перерабатываться жиры. Будет провоцироваться застой желчи и образование камней в желчном пузыре. Кроме того, желчные кислоты теряют ряд очень важных своих свойств, что создает в дальнейшем благоприятную почву для развития атеросклероза.

Словом, вода 40 - 45 градусов с утра - это самое лучше, что может быть для здоровья. Доктор Павлова рекомендует выпивать в это время суток один или два стакана.

Пить до завтрака полезно?Фото: Shutterstock

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