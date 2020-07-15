В Москве мужчина сменил имя и фамилию, чтобы не платить за брошенного сына

Со сменой имени и паспорта у нас как правило ассоциируется остросюжетный боевик, когда герою необходимо укрыться от бандитов и спасти свою жизнь, а в финале зрителя неизменно ждёт подвиг и хэппи энд. Наша история сильно отличается от кино, в роли так называемых бандитов 10-летний Дима, его мама и судебные приставы, а на месте "героя" - отец, уклоняющийся от выплаты алиментов и исполнения родительских обязанностей.

Родители Димы разошлись много лет назад, когда он ещё был малышом. Мальчик смутно помнит папу и давно его не видел. Но его мама Татьяна не оставляет попыток призвать бывшего мужа к исполнению хотя бы минимальных родительских обязанностей. Ведь сын растёт, и 36-летняя Татьяна изо всех сил старается обеспечить мальчику полноценное детство, пусть даже отца нет рядом. Денег не всегда хватает на все нужды. А её бывший супруг совсем не помогает мальчику и не выплачивает даже тот минимум, который ребёнку был положен по решению суда.

Когда судебные тяжбы только начинались, оказалось, что 48-летний Евгений (имена изменены) имеет много других долгов, в том числе по кредитам. Банку также пришлось обращаться в суд, чтобы взыскать задолженность. К кредитным обязательствам вскоре прибавилась и обязанность выплачивать алименты на собственного ребёнка. Но, видимо, мужчина не был готов брать на себя такую ответственность и решил выйти из ситуации по-хитрому. Евгений пришёл в паспортный стол и просто изменил себе имя и фамилию, отчество мужчина оставил прежнее по старой памяти. Таким образом должник надеялся начать жизнь с чистого листа и уже без финансовых обязательств.

Такие случаи в практике судебных приставов нередки, например недавно эту схему ухода от алиментов опробовал и 42-летний житель Новосибирска. Но как показала практика, такая изобретательность не может стереть прошлых ошибок и уж тем более долгов перед собственным ребёнком.

— Эта ситуация, безусловно добавляет волокиты, но никак не влияет на обязанность выплачивать алименты. В случае изменения должником фамилии и имени или других данных, матери необходимо подать ходатайство судебным приставам о том, что у неё имеются такие сведения. ФССП в свою очередь делает запрос в органы ЗАГС, а после подтверждения направляют запросы уже с новыми данными в другие инстанции. Изменение имени не значит, что он перестал быть отцом, а долг будет продолжать копиться, — говорит адвокат Мирослава Ясинская

Теперь мама мальчика обратилась за подтверждением информации об изменении бывшим мужем своих паспортных данных, и в скором времени приставы начнут розыск должника с новым именем.