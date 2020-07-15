Алтайский край наращивает экспорт продовольствия по нацпроекту

Алтайский край - один из крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. И эти достижения регион снижать не намерен. Напротив, за 5 месяцев текущего года Алтайский край показал положительную динамику отгрузок сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Так, экспорт продукции АПК из Алтайского края за январь-май 2020 года составил сумму 126,2 млн. долларов. Если сравнить с тем же периодом 2019 года - рост 7,0 %.

Увеличился экспорт продукции масложировой промышленности (на 21,8 %), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (на 28,1 %), мясной и молочной продукции (на 4,92 %), рыбы (на 10,3 %) и прочей продукции АПК (на 9,3%). Эти результаты позволили выйти на целевой показатель регионального проекта «Экспорт продукции АПК» Алтайского края на 49,2 %. Напомним, региональный проект является составной частью одноименного федерального проекта, который реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Заметим, что в структуре продукции региона, экспорт которой был субсидирован, 8,6 тыс. тонн составили крупяные изделия, мука – 11,4 тыс. тонн, свекловичный жом – 11,2 тыс. тонн, растительные масла и маслосемена – 45,1 тыс. тонн, зернобобовые культуры – 15,3 тыс. тонн, а также прочая продукция – 28,9 тыс. тонн.

Кроме того в регионе продолжают реализацию программы господдержки экспортеров и производителей продукции АПК, в их числе в рамках специального постановления правительства РФ, им компенсируется часть затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции при ее отгрузках в страны ближнего и дальнего зарубежья. За период действия этого постановления в 2017-2019 годах алтайские экспортеры получили порядка 370 миллиона рублей.

"По состоянию на 10 июля 2020 года в целом по России одобрено 265 заявок от российских организаций на возмещение понесенных транспортных затрат на общую сумму 1,472 миллиарда рублей. Из общего числа данных заявок 75 подали организации, осуществляющие деятельность в нашем регионе. Одобренный размер субсидий для предприятий края составил 227,3 миллиона рублей, при этом объем поддержанного экспорта составляет 120,5 тысячи тонн на общую стоимость 3,510 миллиарда рублей", - сообщили в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармпромышленности и биотехнологиям.