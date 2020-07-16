Водная стратегия России: задачи и решения

Сначала о хорошем

У России самый большой запас пресной воды в Европе - где-то 4,2 - 4,5 тысячи кубических километров возобновляемых ресурсов и второе место в мире. Пресной воды у нас почти 89 тысяч кубических километров. Значительная часть сосредоточена в подземных водах, озерах и ледниках.

Но на европейскую часть страны, где живет свыше 80 процентов россиян, приходится всего 15 процентов водных ресурсов. Самые освоенные и населенные западные и южные регионы постоянно испытывают дефицит воды.

При этом почти все субъекты Федерации страдают от сезонных паводков. С одной стороны, можно свалить все на природу, глобальное потепление и географическое положение. С другой - «нам нет преград ни в море, ни на суше»: во многих случаях огромные водные массы можно контролировать - строить гидротехнические сооружения, системы транспортировки воды, очистные сооружения и так далее. Поэтому в 2009 году правительство утвердило «Водную стратегию Российской Федерации». А в 2012-м начала действовать Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 гг.» (ФЦП «Вода России»). Также ее реализацией занимаются Минприроды, Минсельхоз, Росгидромет, Росрыболовство, Росводресурсы и т. д.

Главные задачи

• гарантировать обеспечение водными ресурсами население и предприятия;

• охрана и восстановление водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

• обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

• информирование населения о способах экономии воды; формирование «экологического сознания».

ЦИФРЫ

1,84 млн человек будут защищены от дефицита воды

• 220,5 млрд рублей потрачено на реализацию программы. Из федерального бюджета 117,1 млрд, из бюджетов субъектов Федерации - 28,5, средства из внебюджетных источников - 71 млрд.

• 78,5% жителей опасных регионов будут защищены от паводков и наводнений

• 35 - 40 миллилитров на каждый килограмм веса - индивидуально необходимое количество воды.

Фото: rosbereg.ru

ЭКОЛОГИКА

Стечение обязательств

Ключевые цели водной стратегии

• Увеличение населения в районах с дефицитом воды. В 2012 году в них проживало 0,3 млн человек. Теперь достигнет 1,84 млн.

• Сократить долю загрязненных сточных вод с 88,6% в 2012 году до 84,9% к 2020 году.

• Там, где проведены работы по защите от паводков и наводнений, население, защищенное от паводков, должно увеличиться на 11,1%.

• Количество гидротехнических сооружений, полностью соответствующих техническим нормам, увеличится в 2,8 раза.

• С 34% до 55% возрастет доля экологически просвещенного населения.

Основные работы

• строительство новых водохранилищ и реконструкция действующих;

• строительство и реконструкция систем подачи воды;

• модернизация очистных сооружений;

• реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению;

• строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод;

• обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

• развитие государственной наблюдательной сети;

• научные исследования и опытно-конструкторские работы.

ЦИФРЫ

• 134 мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений проведено в 2019 году, из них завершено 60 объектов. В этом году планируется привести в безопасное техническое состояние 69 объектов. Построят 21 водохранилище и гидроузел; укрепят 735,1 км берегов, восстановят 8825 гектаров водных объектов; откроют 855 наблюдательных постов.

• 48 субъектов России получили дотации на капремонт 123 объектов, из них 71 переходящий.

• В 2,8 раза увеличена доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние.

• 5 млн человек из 83 регионов страны участвовали более чем в 10 тысячах мероприятий по укреплению экологической грамотности.

• В 5,6 раза увеличено количество модернизированных постов гидрологического наблюдения.

Результаты развития водохозяйственного комплекса в 2019 году

ГАРАНТИРОВАННОЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

• Подготовлен план мероприятий по предупреждению ЧС в г. Симферополе, связанных с обеспечением населения водой

• Разработан индивидуальный комплексный план развития Республики Калмыкия, включая мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой

ТАК И СКАЗАЛ

Сергей БУДИЛИН, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации:

- В России воды, как ресурса, достаточно. Байкал, могучие сибирские реки, Волга позволяют нам спокойно и уверенно себя чувствовать. (Да, у Волги есть проблемы с качеством воды, но мы активно их решаем.) Тем не менее в России есть вододефицитные регионы - Калмыкия, Челябинск, Крым. Кроме того, по мере увеличения численности населения потребность в воде будет увеличиваться, поэтому этот ресурс беречь просто необходимо. Равно как и непрестанно улучшать ее качество. Это важно не только с точки зрения обеспеченности водой как ресурсом: чистая вода - это очень важный показатель и необходимое условие благополучной экологической обстановки и в итоге качества жизни людей.

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