Ангелина Вовк сделала липосакцию

Звезды, хвастаясь результатами похудения, редко признаются на какие жертвы им приходится идти ради стройной фигуры. Даже если меры радикальные – операции или лекарства, то артисты об этом умалчивают, рапортуя о правильном питании. Но есть смельчаки, которые не стесняются говорить правду: одни при этом рекламируют своих врачей и их клиник, другие рассчитывают получить бесплатный пиар. Рассказываем об этих смельчаках без пиара их докторов.

На днях Ангелина Вовк начала очередное преображение – народной артистке в сентябре исполняется 78 лет, при этом она держит себя в отличной форме. А хочет выглядеть еще лучше. Регулярные занятия спортом, ЗОЖ, самые современные косметологические процедуры для лица – все это Ангелина Михайловна проходит. Аппаратной и инъекционной косметологии диктор не боится. А теперь она еще и на липосакцию решилась – безоперационную, это теперь модная процедура.

Ангелина Вовк следовала диете, которую ей выписала доктор Марият Мухина. «Я сбросила лишние килограммы. Но все-таки есть места, которые хотелось бы чуть-чуть уменьшить. Я говорю про переднюю часть живота - здесь немного больше жировых отложений, чем хотелось бы», - рассказала Ангелина Михайловна.

На операцию с наркозом Вовк никогда не решилась бы, а вот новомодную безоперационную липосакцию начала пробовать. Делать процедуру не больно, поэтому наркоз не нужен. Ее смысл в «заморозке жира» с помощью специального аппарата. Выглядит это так - вакуумный аппликатор накладывают на ту часть тела, которую хочется уменьшить. Между аппаратом и кожей находится специальная прокладка – она предохраняет кожу от переохлаждения и как раз обеспечивает расщепление жиров. С помощью вакуума жировая складка втягивается внутрь аппликатора и подается охлаждение. Эффект виден спустя время, нужно примерно три процедуры с приличной периодичностью. Средняя цена одной процедуры – 14 тыс. руб. Через пару месяцев увидим – есть ли эффект у Ангелины Вовк после такой безоперационной липосакции.

А вот ее более молодые коллеги делали операции. Роза Сябитова удаляла лишний жир с живота с помощью операции, но уже через пару месяцев была недовольна результатом и теперь рекомендует худеть с помощью спорта и диет.

К Розе Сябитовой после операции лишние кило вернулись, но она их уничтожила с помощью тренировок и диет.Фото: Инстаграм

Айза Анохина напротив была счастлива после операции – она делала липосакцию живота и рук, а вот ягодицы напротив увеличивала. Рита Дакота не стала скрывала, что желанные «кубики» на животе получила только после липосакции. Дакота пробовала вернуть идеальную форму после родов разными способами, но нужный ей эффект получила только после операции, которая обошлась ей примерно в 200 тысяч рублей.