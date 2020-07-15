2020-07-15T12:18:04+03:00
Умные вещи

ВКонтакте дарит пользователям три месяца музыки за рубль

Предложение доступно для всех новых подписчиков музыкальной платформы
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Предложение доступно для всех новых подписчиков музыкальной платформы ВКонтактеПредложение доступно для всех новых подписчиков музыкальной платформы ВКонтактеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пользователи VK смогут подключить трёхмесячную подписку за 1 рубль. Для этого нужно оформить её по ссылке. Предложение доступно для всех новых подписчиков музыкальной платформы ВКонтакте.

Подписка на музыку в VK позволяет слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,5 млн активных подписчиков.

Ранее ВКонтакте представила новый формат музыкальных рекомендаций, которые основаны на интересах пользователей, их жанровых предпочтениях, истории прослушиваний и возможных музыкальных симпатиях.

Также студенты могут оформить подписку на Музыку со скидкой 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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