Составлен рейтинг городов с самым подешевевшим из-за пандемии съемным жильем

Как и следовало ожидать, одними из самых пострадавших от коронавируса оказались хозяева квартир, которые сдают их в аренду. За первое полугодие-2020, как свидетельствуют данные портала «МИР КВАРТИР», ставки аренды рухнули в большинстве городов-миллионников.

Возглавляет рейтинг городов с самым подешевевшим съемным жильем Санкт-Петербург, с небольшим отрывом за ним следует Казань. Москва в этом списке на шестом месте: меньше всего упала в цене в столице аренда однушек (- 10,8% к июню в сравнении с январем), больше всего — трешек (-13,4%).

Не самое резкое, но существенное снижение ставок — в Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Уфе, Нижнем Новгороде, Московской и Ленинградской области. Даже в Сочи, у самого Черного моря, долгосрочная аренда подешевела (около 2% на однушки, почти 15% на трешки).

Увы, на рынке аренды сказалось падение доходов у наиболее мобильной части граждан.

- Сейчас риэлторы переселяют огромное количество людей, желающих сменить квартиру на более доступную. Арендаторы уезжают из центра на окраины, из «двушек» в «однушки» и даже комнаты, лишь бы снизить плату за аренду. Ставки более чем в половине городов снизились, – утверждает Павел Луценко, гендиректор портала «МИР КВАРТИР».

Аналитики объяснили и тот странный факт, почему в некоторых городах из объявлений с предложениями съемных квартир снижение цен никак не вырисовывается.

– Во многих населенных пунктах дешевые варианты кончаются очень быстро, в результате чего в базах объявлений остаются самые дорогие, собственники которых никак не хотят покориться рыночным реалиям, - объясняет Павел Луценко.

Кстати, по данным компании МИЭЛЬ, самую недорогую квартиру в столице, в старых ее границах, сейчас можно снять всего за 17 тысяч рублей (рядом с метро «Щелковская»). Правда, площадь квартирки — 10 кв.м., но зато с полным набором техники и новой мебелью.

Где съемные квартиры подешевели сильнее всего (июнь 2020 г. в сравнении с январем)

1.Санкт-Петербург

Однушки -13,1%

Двушки -14,4%

Трешки -15,8%

2.Казань

Однушки -10,9%

Двушки -14,0%

Трешки -15,0%

3.Вологда

Однушки -13,1%

Двушки -15,5%

Трешки -10,4%

4.Набережные Челны

Однушки -11,2%

Двушки -13,8%

Трешки -13,8%

5.Симферополь

Однушки -10,1%

Двушки -13,9%

Трешки -14,3%

(По данным mirkvartir.ru)