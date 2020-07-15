Составлен рейтинг городов с самым подешевевшим из-за пандемии съемным жильем
Как и следовало ожидать, одними из самых пострадавших от коронавируса оказались хозяева квартир, которые сдают их в аренду. За первое полугодие-2020, как свидетельствуют данные портала «МИР КВАРТИР», ставки аренды рухнули в большинстве городов-миллионников.
Возглавляет рейтинг городов с самым подешевевшим съемным жильем Санкт-Петербург, с небольшим отрывом за ним следует Казань. Москва в этом списке на шестом месте: меньше всего упала в цене в столице аренда однушек (- 10,8% к июню в сравнении с январем), больше всего — трешек (-13,4%).
Не самое резкое, но существенное снижение ставок — в Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Уфе, Нижнем Новгороде, Московской и Ленинградской области. Даже в Сочи, у самого Черного моря, долгосрочная аренда подешевела (около 2% на однушки, почти 15% на трешки).
Увы, на рынке аренды сказалось падение доходов у наиболее мобильной части граждан.
- Сейчас риэлторы переселяют огромное количество людей, желающих сменить квартиру на более доступную. Арендаторы уезжают из центра на окраины, из «двушек» в «однушки» и даже комнаты, лишь бы снизить плату за аренду. Ставки более чем в половине городов снизились, – утверждает Павел Луценко, гендиректор портала «МИР КВАРТИР».
Аналитики объяснили и тот странный факт, почему в некоторых городах из объявлений с предложениями съемных квартир снижение цен никак не вырисовывается.
– Во многих населенных пунктах дешевые варианты кончаются очень быстро, в результате чего в базах объявлений остаются самые дорогие, собственники которых никак не хотят покориться рыночным реалиям, - объясняет Павел Луценко.
Кстати, по данным компании МИЭЛЬ, самую недорогую квартиру в столице, в старых ее границах, сейчас можно снять всего за 17 тысяч рублей (рядом с метро «Щелковская»). Правда, площадь квартирки — 10 кв.м., но зато с полным набором техники и новой мебелью.
Где съемные квартиры подешевели сильнее всего (июнь 2020 г. в сравнении с январем)
1.Санкт-Петербург
Однушки -13,1%
Двушки -14,4%
Трешки -15,8%
2.Казань
Однушки -10,9%
Двушки -14,0%
Трешки -15,0%
3.Вологда
Однушки -13,1%
Двушки -15,5%
Трешки -10,4%
4.Набережные Челны
Однушки -11,2%
Двушки -13,8%
Трешки -13,8%
5.Симферополь
Однушки -10,1%
Двушки -13,9%
Трешки -14,3%
(По данным mirkvartir.ru)
ИСТОЧНИК KP.RU