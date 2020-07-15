Ученые выяснили: поклонники фильмов ужасов лучше подготовлены к пандемии коронавируса

С комедиями все понятно - они дают людям положительные эмоции. Но почему зрителей притягивают триллеры? Зачем намеренно подвергать себя стрессу и ужасу до состояния мокрых портков? Некоторые ученые видели в этом некую форму катарсиса. Другие полагали, что кайф состоит в том, чтобы ощутить облегчение, когда ты осознаешь, что сидишь в безопасности в зрительном зале и наблюдаемые страсти не могут причинить тебе вреда.

Однако недавно группа ученых под руководством Колтана Скривнера, психолога из Университета Чикаго, опубликовала исследование “Психологическая устойчивость во время пандемии COVID-19”, где пришла к неожиданному выводу. Любители апокалиптических фильмов оказались лучше подготовлены к пандемии коронавируса! Для них этот опыт самоизоляции, всевозможных запретов и ограничений, разрушивших привычную жизнь, оказался менее травматичным, чем для остальных граждан.

Исследователи набрали фокус группу из 310 человек. На первом этапе психологи выясняли зрительские предпочтения добровольцев. Их интересовало кто из участников эксперимента любит смотреть (и насколько часто это делает) картины про зомби, вторжения инопланетян. Или же является поклонником психологических триллеров, научной фантастики, романтических комедий и так далее. На втором этапе участники отвечали на серию вопросов, которые должны были прояснить степень их психологической устойчивости и готовность к пандемии коронавируса. Степень психологической устойчивости оценивалась по ответам на вопросы типа: насколько вы были психологически подавлены во время пандемии; насколько спокойно воспринимали новости о COVID-19; находили ли положительные стороны в случившемся?.. Информацию о готовности людей к пандемии психологи извлекали из ответов на вопросы такого рода: я знал какие предметы мне нужно в первую очередь купить; я смог предсказать развитие событий еще до того, как дело приняло крутой оборот; я был психологически готов к ситуации пандемии… При этом добровольцы оценивали насколько применимо к ним то или иное утверждение по 7-балльной шкале (1 категорически не согласен - 7 категорически согласен).

В итоге получилась любопытная картина. Поклонники фильмов ужасов, в которых вечно тыкают пальцем за дурной вкус, оказались психически более устойчивы к испытаниям и лучше готовы к неожиданным поворотам судьбы. Как объяснить этот феномен?

- Одна из причин почему людей привлекают фильмы-катастрофы заключается в том, что это дает им возможность набраться опыта реальных действий в ситуации социального хаоса, - считает ведущий автор исследования Колтан Скривнер. - По сути говоря, ценой одного кошмарного сна после просмотра фильма ты получаешь уникальное знание, что надо делать, когда разрушится современное общество. И любители фильмов-ужасов в ситуации с COVID-19 оказались в более выигрышном положении, чем те, кто никогда не задумывался - как будет выглядеть конец света?

Ярким примером стала история фильма “Заражение” с Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу и Марион Котийяр. Картина вышла на экраны в 2011 году и собрала в прокате 135 миллионов долларов, но спустя 10 лет пережила второе рождение из-за эпидемии коронавируса.

- Мы наблюдали массовый всплеск интереса к этому старому фильму в первые недели вспышки COVID-19, - констатирует профессор Скривнер. - Перед началом пандемии он находился на 270-м месте по количеству просмотров среди картин компании Warner Bros, но через три месяца коронавируса “Заражение” поднялось на второе место!

Конечно, это не значит, что фильмы ужасов содержат в себе зашифрованную инструкцию действий в чрезвычайной ситуации. Большинство сюжетов (например картины про зомби-апокалипсис) никогда не будут иметь параллелей с реальной жизнью. Но ситуация общественного хаоса в минуты стихийных бедствий или других катастроф периодически случается и наяву. И моделировать ее в голове бывает полезно. Во всяком случае, это показывает практика пандемии коронавируса, которая перевернула жизнь во всем мире.

ТОП-5 самых крутых фильмов-катастроф*

1.Заражение (2011, США) режиссер Стивен Содерберг. Актеры: Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу Марион Котийяр.

2. “28 дней спустя” (2002, Великобритания), режиссер Дэнни Бойл. Актеры: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Ноа Хантли, Кристофер Экклстон

3. “Эпидемия” (2019, Россия) ), режиссер Павел Костомаров. Актеры: Александр Яценко, Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Анна Михалкова

4. “Война миров Z” (2013, США) режиссер Марк Форстер, Актеры: Брэд Питт, Мирей Инос

5. “Эпидемия” (1995, США), режиссер Вольфганг Петерсен. Актеры: Дастин Хоффман, Рене Руссо, Морган Фримен.

* по версии "КП".