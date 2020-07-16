«Не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода»

К 75-летию Победы на федеральном информационном портале «Вода России» стартовал проект, посвященный обороне рек и озер нашей страны в военные годы.

Водные рубежи были серьезным препятствием на пути фашистов и источником жизни для многих людей. На гидроэлектростанциях вода вырабатывала необходимую тылу электроэнергию, плотины и дамбы сдерживали напор воды, который, будучи выпущенным на волю, стеной вставал перед армиями врага. Мы расскажем несколько историй, подтверждающих, что без воды не было бы и Великой Победы.

СТОЯНИЕ НА УГРЕ

Одно их важнейших сражений Великой Отечественной войны. 5 октября 1941 года немцы, прорвав оборону на Десне, подошли к реке Угре. Вот как писал о том военный корреспондент Николай Богданов:

«...В этот памятный день парашютисты, как и обычно, занимались под руководством капитана Ивана Георгиевича Старчака в своем лесном лагере, на берегу причудливой лесной речки. Во время занятий капитан получил сообщение, что немцы прорвали фронт и идут по дороге, пролегающей мимо его лагеря. Чутьем настоящего воина командир понял, что здесь открывается врагу прямая дорога на Москву.

Майор выстроил своих питомцев и сказал:

- Перед нами фашистские полчища, за нами Москва. Умрем как один, но немцев задержим!

Парашютисты заняли оборону. Станковый пулемет установили напротив моста через глубокую речку Угру. За пулемет лег сам Старчак».

Расстояние до Москвы было всего 205 км по Варшавскому шоссе.

В архивных документах об этом событии военные историки написали следующее:

«В октябре 1941 года под Юхновом 430 человек, отобранных из батальона для подготовки десантников, под командованием майора Старчака в течение четырех дней сдерживали наступление немецких войск, рвавшихся к Москве. Из состава отряда погиб 401 человек. Но отряд не отступил и дал возможность подтянуть резервы и остановить наступление врага на юхновском направлении».

Четыре сотни человек 5 дней сдерживали наступление немецких войск - более 200 танков и 20 тысяч пехотинцев. У наших бойцов не было ни орудий, ни пулеметов, ни танков, а из противотанковых средств лишь связки гранат да бутылки с горючей жидкостью.

Вот как вспоминал один из дней обороны сам Иван Старчак в военных мемуарах:

«Утром 7 октября, как мы и ожидали, начался артиллерийский и минометный обстрел восточного берега Угры. На клочок земли шестьсот метров по фронту и четыреста в глубину обрушили огонь несколько десятков орудий и минометов. К небу взметнулись черные столбы земли, зеленый косогор покрылся воронками, валились срезанные деревья. Один снаряд угодил в красавицу сосну. Помедлив немного, она рухнула, ломая кроны своих соседок.

Четыре пятнадцатиминутных огневых налета произвели немцы. Лишь после этого два их батальона пошли в атаку. Солдаты бежали плотными цепями, надеясь, что все живое уничтожено. Вот они уже на открытом склоне. Я вижу их разгоряченные, потные лица, руки, сжимающие автоматы, командую:

- Огонь!

Длинными очередями заливаются все наши пулеметы. Их дружно поддерживают автоматчики, стрелки. Словно игрушечные хлопушки, лопаются в этом грохоте гранаты. Вражеские цепи редеют, останавливаются, потом откатываются. Мы ликуем.

Из группы техник-лейтенанта Кравцова прибывает связной. Он сообщает, что на аэродроме Восточный десантникам удалось уничтожить фашистский истребитель. Пытались поджечь и трехмоторный Ю-52, но не успели - улетел».

Обороняясь, десантники умудрялись взрывать мосты и дороги, чтобы приостановить врага. Устраивали засады.

Отступив под натиском противника, Старчак с отрядом занял позиции на реке Изверь. Туда к нему на подмогу прибыли курсанты Подольского пехотного и артиллерийского училищ.

- Деретесь вы смело, даже дерзко. Это правильно, - сказал в те дни Старчаку командующий фронтом Семен Буденный. - Хорошо, что в обороне опираетесь на водные рубежи».

БИТВА НА ДОНУ

Адъютант Фридриха Паулюса Адам Вильгельм писал о форсировании Дона: «Когда первая волна наступающих на две трети пересекла реку, по ним был открыт ураганный огонь из прекрасно замаскированных пулеметов и минометов. Полк понес серьезные потери. Наплавные средства потоплены. Только немногим солдатам удалось приплыть обратно».

Бойцы восстанавливают линию связи. Фото: waralbum.ru

В июле 1942 года по части верхнего и среднего течений реки Дон проходила линия фронта, за которую армии вермахта и его союзников так и не смогли зайти - от устья реки Воронеж до хутора Песковатка на большой излучине Дона в Волгоградской области. Левый, восточный берег Дона занимали советские войска, правый, западный - немецкие и венгерские армии.

Маршал Советского Союза Андрей Еременко вспоминал: «Вначале противник попытался форсировать Дон на участке Нижне-Акатов, Нижне-Герасимов, но успеха здесь не достиг. Передовые части гитлеровцев, переправившиеся на наш берег, были уничтожены».

Прорваться за Дон противнику удалось лишь в районе Воронежа и в нижнем течении, в районе большой излучины реки и Ростова-на-Дону.

В первых числах июля противник подошел к Дону в районе Воронежа и, форсировав реку, 7 июля 1942-го овладел бо льшей частью города. Следующим шагом группы армий «Юг» должно было стать окружение и уничтожение советских войск Южного и Юго-Западного фронтов. Однако стратегический замысел противника был разгадан, и армии фронтов смогли избежать окружения. Преследуемые противником и ведя тяжелые бои, войска Южного и часть Юго-Западного фронтов отошли за Дон в нижнем течении реки, закрепившись на его левом берегу, другая часть Юго-Западного фронта отступила в большую излучину. Эти события Великой Отечественной войны носят название Донбасской оборонительной операции, которая продолжалась с 7 по 24 июля 1942 года.

ДОРОГА ЖИЗНИ НА ЛАДОГЕ

У Ладожского озера, по словам специалистов, нрав переменчивый даже тогда, когда на нем встает лед. Ученые и по сей день не могут с точностью предсказать, как оно будет вести себя в ту или иную зиму. Поэтому сооружение в ноябре 1941 года на Ладоге ледовой переправы стало событием неординарным.

Первая автоколонна из 60 автомашин ГАЗ-АА с прицепленными санями прошла по льду Ладоги 22 ноября 1941 года. Фото: Александр БРОДСКИЙ/РИА Новости

С одной стороны, блокадный город, где пайка хлеба на человека равнялась 150 - 250 граммам. С другой - невероятный риск передвижения по такой переправе, когда можно было и ценный груз погубить, и город окончательно без пропитания оставить.

Есть десятки воспоминаний водителей грузовиков, которые с риском для жизни везли в осажденный Ленинград все необходимое для жизни. Везли по дороге, ставшей Дорогой жизни.

Строительство ладожской переправы началось в октябре 1941 года. За короткий срок провели исследования озера, собрали информацию о его ледовом режиме. Организовали двустороннее раздельное движение, а вдоль дороги была проложена воздушная линия связи на вмороженных в лед столбах.

Первая автоколонна из 60 автомашин ГАЗ-АА с прицепленными санями прошла по льду Ладоги 22 ноября 1941 года. Загрузив на восточном берегу 70 т продовольствия, автоколонна в тот же день вернулась в Осиновец. С этого дня движение по льду Ладоги не прекращалось до 21 апреля. За время действия ледовой дороги с ноября 1941 года по апрель 1942 года из Ленинграда было эвакуировано более 550 тыс. человек, в город было доставлено свыше 360 тыс. т грузов, в том числе более 260 тыс. т продовольствия, что позволило к весне 1942 года поднять нормы по продуктовым карточкам ленинградцев более чем в два раза.

Практически вся инфраструктура Дороги жизни создавалась с нуля - порты, новые железнодорожные пути и станции, автомобильные дороги и линии связи.

Так, в октябре 1941 года по дну Ладоги был проложен морской бронированный подводный кабель, обеспечивший надежную связь с Ленинградом, в июне 1942 года начал работать проложенный по дну Шлиссельбургской губы топливный трубопровод, по которому за сутки перекачивалось около 300 т топлива, а в сентябре - декабре того же года - пять силовых электрических кабелей, по которым в Ленинград шла электроэнергия с частично восстановленной Волховской ГЭС.

РЕКА ПОБЕДЫ - ВОЛГА

«Остановили немца на Волге, - сказал Чепыжин. - Вот она, волжская сила. Живая вода, живая сила». Эта строчка из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» точно и емко описывает суть одного из самых страшных сражений в истории Великой Отечественной войны - Сталинградской битвы.

Сколько крови пролилось в районе нынешнего Волгограда, знает только могучая река - истинная свидетельница тех жутких дней.

Фашистам необходимо было захватить Сталинград не только по соображениям престижа, но и потому что покорение города давало возможность форсировать Волгу и перерезать эту важнейшую транспортную артерию, по которой на север доставлялось стратегическое сырье, прежде всего кавказская нефть.

В сентябре 1942 года немцы заняли позицию, с которой могли обстреливать реку. Их расположение было выгодным, но дальше него они так и не продвинулись.

Конечно, это заслуга бойцов Красной армии, бессмертный подвиг защитников Сталинграда. Но он стал возможен благодаря Волге, обеспечившей надежное подспорье воинам, которым приходилось вести бои буквально за каждый дом. Прежде всего река облегчила эвакуацию гражданского населения: хоть и с запозданием, но по ней были вывезены сотни тысяч сталинградцев. Но, помимо этого, по реке в город перебрасывались подкрепления. Например, в разгар боев на правый берег удалось переправить 13-ю и 39-ю гвардейские стрелковые дивизии, 95-ю стрелковую дивизию. Им пришлось вести бои за легендарный Мамаев курган, заводы «Красный Октябрь» и «Баррикады». Через Волгу перебрасывали не только людей, но и оружие, боеприпасы, танки, продовольствие. На левый берег главной русской реки перевозили раненых. В тяжелейших условиях, под обстрелами, бомбовыми налетами, а затем и преодолевая сопротивление льда, волжские речники исполняли свой долг, делая все, чтобы бойцы на правобережье удержались, не пропустили врага в заволжскую Россию.

Современный Волгоград - олицетворение памяти о великом сражении и об огромной цене, которую пришлось заплатить за Победу.

Переправа танков по Волге на западный берег. Фото: Б. ВДОВЕНКО/РИА Новости

Бессмертный подвиг защитников Сталинграда стал возможен благодаря Волге, обеспечившей надежное подспорье воинам, которым приходилось вести бои буквально за каждый дом.

БИТВА ЗА КАВКАЗ

Командование 3-й танковой дивизии 1-й танковой армии вермахта в конце июля 1942 года не сомневалось, что их бойцы смогут легко прорвать оборону Кавказа, ликвидировав большую часть советских 12-й и 37-й армии. Для успешных боевых действий им нужно было лишь перейти через реку Маныч в районе Веселовского водохранилища, что недалеко от Ростова-на-Дону.

Шириной Маныч был всего 40 метров. Немцы планировали быстро соорудить понтонный мост и переправить на противоположный берег тяжелую технику.

27 июля плотина Веселовского водохранилища была взорвана. Имя героя, сумевшего пробраться на вражескую территорию и учинить взрыв, история не сохранила. Но благодаря его подвигу нашим войскам удалось отстоять Кавказ.

От взрыва плотину прорвало, и Маныч мгновенно разлился до 3 - 4 км. Немцам пришлось несколько дней переправлять танки паромом. За это время наши 12-я и 37-я армии успели отойти на юг, перегруппироваться и оторваться от противника.

Так один человек и одна река спасли от разгрома две советские армии и, быть может, весь Кавказ.

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