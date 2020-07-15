«Зенит» опять готов тратить миллионы: интересуется героем ЧМ-2018 и торгуется с Кокориным

«Зенит» выиграл чемпионат России с огромным отрывом. Теперь у команды Сергея Семака главная цель – удачно выступить в Лиге чемпионов. Клуб с бюджетом прядка 15 млрд рублей (или под 200 млн евро) давно критикуют за беспомощность в еврокубках. В этом сезоне, например, «Зенит» занял последнее место в легкой группы и еще до Нового года вылетел из Лиги чемпионов и не попал в Лигу Европы. Пора что-то менять.

Возможности у «Зенита» для усиления есть. Клуб уверенно в финансах чувствует себя уверенно, и может платить самые большие зарплаты в российском чемпионате. В Санкт-Петербурге играет самый высокооплачиваемый футболист Российской Премьер-лиги – Малком получает в «Зените» 8 млн евро. Еще один нападающий «Зенита» является самым дорогим российским игроком – контракт Артема Дзюбы оценивается в 3,2 млн евро в год. И деньги найдутся еще на пару звезд.

«Зенит» приценивается к Денису Черышеву

Одной из трансферных целей «Зенита» станет полузащитник сборной России Денис Черышев. Героем ЧМ-2018 питерский клуб интересовался еще зимой. Тогда в прессе фигурировала сумма трансфера 25 млн евро. Сейчас уже говорят о 15 млн евро: Черышев в «Валенсии» нечасто попадает в основной состав. В основном он выходит на замену и поэтому в 23 матчах забил всего 1 гол.

Но если Черышев окажется в «Зените», у Семака будет еще более мощная атака: справа Малком, слева - Черышев, а в центре Дзюба и Азмун, а может быть и Кокорин.

Кокорин выбирает между Санкт-Петербургом и Сочи

Полгода назад Кокорина буквально выставили из «Зенита» за дверь в аренду в «Сочи». А эксперты всерьез обсуждали, что указание убрать из команды только что вышедшего из колонии футболиста пришло из больших кабинетов. Теперь «Зенит» не прочь вернуть к себе Александра Кокорина. Но придется потратится: контракт футболиста с клубом истекает по окончании чемпионата и теперь ему придется предложить очень заманчивые условия.

Кокорин, несмотря на обиды, не исключает возвращения в «Зенит». Но для заключения контракта он просит с питерского клуба «подписной бонус» - немалую сумму, которую надо выплатить как премию за одну лишь подпись под контрактом. Зарплата тоже ложна быть весомой.

В случае чего, у Александра Кокорина есть страховочный вариант. Миллиардер и владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг якобы уже предложил форварду хорошие условия. Предполагается, что годовая зарплата игрока, еще несколько месяцев назад находившегося за решеткой, составит не меньше 3 млн. евро в год.

Азмун на перепутье

Судьба Кокорина, возможно, зависит от решения Сердара Азмуна. Если иранский нападающий уйдет, его место кто-то должен занять. К 25-летнему форварду есть интерес в Европе, и если его продавать, то сейчас лучший момент. В свое время «Зенит» купил Азмуна у «Рубина» за 12 млн евро. Если имеющий виды на игрока «Милан», «Лацио» и «Наполи» действительно готовы платить 25 млн евро, то это лучший шанс доказать, что «Зенит» умеет не только дорого покупать, но и дорого продавать тоже. Тем более, что в последнее время Азмун ведет себя очень странно и вляпывается в скандалы.

Но есть как минимум два обстоятельства, по которым руководство клуба может расстроить эту сделку. Во-первых распадется очень удачная связка Азмун-Дзюба, а во-вторых следующий сезон из-за сдвижек в календаре из-за коронавируса – очень напряженный. Выиграет тот клуб, у которого длинная скамейка запасных. И тут пригодятся и Азумн, и Кокорин и Черышев.