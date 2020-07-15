2020-07-15T13:47:16+03:00
Звезды

«Связываться с ним запрещено»: Друг Михаила Ефремова раскрыл детали домашнего ареста актера

Популярный артист Артур Ваха — об общении с коллегой
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Артисты дружат давно и крепкоАртисты дружат давно и крепко
Изменить размер текста:

Вечером 8 июня на Смоленской площади автомобиль Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил «каблук» Lada, за рулем которого ехал доставщик еды Сергей Захаров. Курьер получил тяжелейшие травмы, его реанимировали, но в больнице он все же скончался. Теперь Михаил Ефремов находится под домашним арестом до суда. И «КП» попыталась выяснить, как поддерживают связь с актером его друзья.

arturvahaarturvaha
Артур Ваха
497 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В частности Артур Ваха — известный питерский артист, который познакомился с будущей женой, молодой актрисой Викторией Романенко как раз на спектакле «Амстердам» театра «Современник», в котором Михаил Ефремов исполнял роль Скворцова. Снимались артисты вместе и в сериале «Следователь Тихонов». Словом, дружат давно и крепко.

- Дело в том, что связаться с Мишей невозможно, - пояснил «КП» Ваха. - Потому что это запрещено. И просто нереально. Так что связываемся через космос.

Сцена из спектакля «Амстердам» театра «Современник». Фото с сайта театра

Сцена из спектакля «Амстердам» театра «Современник». Фото с сайта театра

После отправки Ефремова под домашний арест все чаще поступают странные новости о его состоянии: то он якобы пытался покончить с собой, то сердечный приступ пережил, то захотел усыновить детей погибшего курьера, то отказывается признавать вину, то не считает себя оппозиционером власти, то попытался откупиться на месте ДТП. Поскольку актеру запрещено выступать с заявлениями, чтобы не оказать влияние на ход следствия, повестку в информационном поле создает адвокат артиста Эльман Пашаев. Некоторые друзья Ефремова (Иван Охлобыстин) считают, что именно он — автор вышеозначенного «креатива».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Ефремов пытался откупиться сразу после смертельного ДТП

Шокирующее видео стало достоянием общественности (подробности)

КСТАТИ

«На эти программы никто бесплатно не ходит»: Марк Рудинштейн подсчитал, сколько семья жертвы Ефремова может зарабатывать на телешоу

По словам продюсера, родственники Сергея Захарова получают с каждой программы немалые суммы (подробности)

"Аппетит там хороший": в деле Михаила Ефремова обсуждают рекордную компенсацию в 40 миллионов

Адвокаты поспорили о сумме, на которую претендуют родственники погибшего (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Госавтоинспекции рассказали, почему пешеходы старше 40 лет чаще попадают под колеса
Голикова рассказала, когда Россия возобновит авиасообщение с другими странами
Татьяна Голикова рассказала про 26 российских вакцин от коронавируса
IT-директору «Почты России» предъявили обвинение в превышении полномочий
Минфин: Нет оснований полагать, что США введет против России новые санкции
Голикова рассказала, какой пункт плана по коронавирусу в России не исполнили
Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Абхазия оставила границы с Россией закрытыми до 21 июля
Население мира начнет резко сокращаться после 2064 года, если женщины будут иметь меньше двух детей
После предложения Владислава Шапши клиники ФМБА получили доступ к нацпроекту «Здоровье»
Американцы опасаются бубонной чумы после того, как болезнь обнаружили у белки в Колорадо
Более 50 объектов культурного наследия в Японии повреждены из-за наводнений
Европейский суд юстиции отменил штраф в €13 миллиардов для Apple
Путин и Эрдоган обсуждали возобновление авиасообщения
Через год все поликлиники перейдут на электронные медкарты
В Кремле назвали ситуацию вокруг выборов в Белоруссии их внутренним делом
Долги россиян по алиментам достигли 156 миллиардов рублей
"Это будет чистой воды саботаж": Эксперт объяснил, могут ли магазины отказаться продавать российское вино
В Роспотребнадзоре рассказали, надо ли делать тест на COVID-19 перед отпуском
"Отдыхать надо": Песков рассказал о планах Путина на отпуск
В Киеве убили следователя СБУ, расследовавшего события в Донбассе
В Ростуризме рассказали, куда едут отдыхать россияне после снятия блокировки по коронавирусу
Прозрачные плащи и дизенфекторы: боливийские проститутки просят власти открыть бордели
Первые беспилотные такси могут поехать по Москве в 2024 году
Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения
Туроператоры рассказали о вип-турах в Алтай за 80 тысяч рублей
В Москве зафиксирован наименьший в стране прирост заболеваемости COVID-19
В рамках развития туризма в 2020 году в Алтай запускают чартерные рейсы
Граффити Бэнкси на тему коронавируса удалили из лондонского метро