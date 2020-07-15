«Связываться с ним запрещено»: Друг Михаила Ефремова раскрыл детали домашнего ареста актера

Вечером 8 июня на Смоленской площади автомобиль Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил «каблук» Lada, за рулем которого ехал доставщик еды Сергей Захаров. Курьер получил тяжелейшие травмы, его реанимировали, но в больнице он все же скончался. Теперь Михаил Ефремов находится под домашним арестом до суда. И «КП» попыталась выяснить, как поддерживают связь с актером его друзья.

arturvaha Артур Ваха

В частности Артур Ваха — известный питерский артист, который познакомился с будущей женой, молодой актрисой Викторией Романенко как раз на спектакле «Амстердам» театра «Современник», в котором Михаил Ефремов исполнял роль Скворцова. Снимались артисты вместе и в сериале «Следователь Тихонов». Словом, дружат давно и крепко.

- Дело в том, что связаться с Мишей невозможно, - пояснил «КП» Ваха. - Потому что это запрещено. И просто нереально. Так что связываемся через космос.

Сцена из спектакля «Амстердам» театра «Современник». Фото с сайта театра

После отправки Ефремова под домашний арест все чаще поступают странные новости о его состоянии: то он якобы пытался покончить с собой, то сердечный приступ пережил, то захотел усыновить детей погибшего курьера, то отказывается признавать вину, то не считает себя оппозиционером власти, то попытался откупиться на месте ДТП. Поскольку актеру запрещено выступать с заявлениями, чтобы не оказать влияние на ход следствия, повестку в информационном поле создает адвокат артиста Эльман Пашаев. Некоторые друзья Ефремова (Иван Охлобыстин) считают, что именно он — автор вышеозначенного «креатива».

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