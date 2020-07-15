2020-07-15T13:32:22+03:00
Общество

Многодетные семьи Кубани смогут претендовать на получение земли в любом сельском населенном пункте края

Вениамин Кондратьев отметил, что переезд семей в сельские территории поможет укрепить село
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Многодетные семьи Краснодарского края смогут получать земли в любом муниципалитете края без привязки к прописке по месту жительства. Более того, будет упрощена и процедура получения земли, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

- Мы услышали просьбы многодетных семей и внесли кардинальные изменения в краевой закон. Теперь семьи с тремя и более детьми, проживающие в регионе не менее пяти лет, могут получить землю в любом сельском населенном пункте без привязки к прописке по месту жительства", - сказал губернатор.

Руководитель культурных проектов межрегионального союза общественных объединений многодетных семей Карина Степанова отметила, многие краснодарцы хотели бы получить землю в близлежащих станицах, хуторах, но по закону не могут этого сделать, поскольку зарегистрированы в городе. Значит, нужно им помочь. Тем более, по мнению губернатору, переезд в сельские территории многодетных семей поможет укрепить село, привлечет специалистов.

– У многодетной семьи должно быть право получить участок под строительство дома в любом муниципалитете, независимо от прописки. В Краснодаре земли не так много. И если многодетные семьи готовы поехать жить в сельскую местность, мы не должны лишать их этого права,заявил глава региона.

Губернатор поручил своим заместителям проработать этот вопрос и выйти с инициативой поправки закона в ЗСК. Сегодня депутаты поддержали предложение Вениамина Кондратьева.

Отметим, что на Кубани земля предоставляется многодетным семьям больше 11 лет. За это время получено почти 16,5 тысяч участков. Только в прошлом году землю под строительство получили 1200 семей.

Напомним, неделю назад Вениамин Кондратьев вручил медаль «Родительская доблесть» 15 многодетным семьям Кубани. Впервые обладатели краевой награды получили повышенное вознаграждение в 1 миллион рублей. Решение увеличить финансовую поддержку в 9 раз было принято главой региона в июне.

Вручая награды, Вениамин Кондратьев подчеркнул, что большая, крепкая семья всегда была высшей ценностью на Кубани.

– У меня всего двое детей, но я прекрасно понимаю, сколько надо вложить сил, чтобы они выросли по-настоящему достойными людьми. А у вас по пять, десять, двенадцать детей. Поднять их на ноги – настоящий родительский подвиг, достойный восхищения,подытожил свое выступление глава края.

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