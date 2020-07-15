Андрей Малахов показал шикарную квартиру с видом на Кремль и Храм Христа Спасителя

Андрей Малахов несколько лет назад стал владельцем трех элитных квартир, которые объединил в одну, в самом центре Москве. Знаменитый телеведущий поселился на Остоженке. Окна его апартаментов выходят на Кремль и Храм Христа Спасителя. Стоимость жилплощади составляет более 140 миллионов рублей.

Андрей Малахов показал свою шикарную квартиру в 200 квадратных метров, оформленную в скандинавском стиле с использованием натурального дерева и камня. Дощатые полы отшлифованы до идеального состояния и дополнительно укреплены на гвозди. Стены покрашены в светлые тона.

malakhov007 Когда в квартире появился виртуальный лифт

"Когда в квартире появился виртуальный лифт. Не спрашивайте как это я сделал! Похожий есть в Министерстве сельского хозяйства", - подписал ролик телеведущий.

В кадре он показал кухню, ванную, спальню и гостиную. В квартире также есть небольшая мастерская для живописи.

Свое гнездышко шоумен предпочитает обставить мебелью в стиле модерн. Здесь есть дорогие картины и скульптуры.

malakhov007 Делаю 1,5 кв. метра страны лучше и краше...

На балконе Андрей выращивает цветы. "Делаю 1,5 квадратных метра страны лучше и краше", - подписал он снимок, на котором позирует с лейкой в руке. За спиной Малахова виден Храм Христа Спасителя.