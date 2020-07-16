«Этот день мы приближали как могли…»

ЛОЖНАЯ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ СВИРЬ

Это письмо бойца Красной армии, участника форсирования реки Свирь, было опубликовано в 2017 году в «Военно-историческом журнале»: «Здравствуйте, дорогие мои папа и мама! Привет от Миши. Письмо это пишу перед боем. Сегодня ночью выступаем на форсирование реки Свири. Это письмо вы получите только тогда, когда меня не будет в живых. Я решил написать вам это последнее письмо. Конечно, вам сообщили бы об этом и без меня, но я думаю, что это будет вернее. Я очень вас прошу не расстраиваться. Ведь не впервые теряете своих последних детей. Я знаю, что это очень тяжело. Но что же поделаешь? Ведь слезами горю не поможешь. Я помню, как вы переживали потерю Маруси, и потому очень беспокоюсь за вас. И еще раз прошу насколько возможно умерить свои чувства. Всё, прощайте. Ваш сын Миша. 20/VI.1944»

«Выступаем на форсирование реки Свири…» - как много скрыто за этой, казалось бы, простой фразой. Сколько мужества, смекалки, тактических решений было принято, чтобы провести одну из самых уникальных военных операций.

Река Свирь стала водным рубежом еще в 1941 году, когда там было остановлено наступление финских войск.

Очередные действия в тех местах развернулись летом 1944 года, когда немецкие войска были разгромлены под Ленинградом.

Военные историки пишут: «За три года войны финские войска, используя труднопроходимые естественные рубежи - озера, реки, болота, лесные массивы, создали глубокоэшелонированную оборону, которая на направлении Лодейное Поле, Олонец, Питкяранта состояла из трех полос и отдельных узлов сопротивления».

Прорвать такую оборону было непросто, учитывая, что прежде нашим войскам следовало переправиться через полноводную Свирь, по руслу которой проходила линия фронта. Стратегия битвы осложнялась тем, что у советских командиров не было достаточных разведданных о силах противника. Слишком уж хорошо финны укрыли свои блиндажи. Тогда в ход пошли тактика и смекалка. Сначала наши устроили немцам массированную артиллерийскую атаку. А после стали переправлять на тот берег бойцов. Вот только переправа та была ложной. На заранее сооруженных плотах сидели манекены, которые были изготовлены в режиме особой секретности и сделаны максимально похожими на настоящих бойцов. Плотами управляли 16 добровольцев-десантников. Задача перед ними стояла тяжелая. Вызвать огонь на себя, создавая на воде видимость активной переправы. Но и это еще не все. Добравшись до противоположного берега, им предстояло начать бой с врагом, прикрывая высадку реальных сил.

Свирская операция началась в 8.40 утра 21 июня 1944 года и длилась больше трех часов. Герои-десантники выполнили поставленную перед ними задачу. Да, не все ложные плоты выдержали переправу. Противник открыл по ним прицельный огонь. Но в ответ били наши артиллерийские орудия, уничтожая вражеские установки. Враг был отброшен от реки. Красная армия вышла к финским границам. 16 героям-десантникам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото: Леонид ДОРЕНСКИЙ/РИА Новости

ТЫЛОВАЯ МАГНИТКА

На берегах Магнитогорского водохранилища и реки Урал не велись кровопролитные бои, но они сыграли ключевую роль в нашей победе над фашистами, обеспечивая водой нужды Магнитогорского комбината.

Немного справочной информации. Магнитогорский металлургический комбинат начал свою работу в 1932 году и изначально был ориентирован на выпуск «гражданских» сортов металла - до войны выплавка качественных сталей на комбинате составляла всего лишь около 12%, однако с началом войны комбинат был срочно переориентирован на выпуск качественного и высококачественного металла оборонного значения.

Для этого механик Николай Рыженко переоборудовал огромный пресс для прокатки брони - блюминг. Задача была не из простых. Есть данные, что во время испытания директор комбината Григорий Носов стоял рядом с блюмингом, держа в кармане заряженный пистолет. Неудача на производстве могла стоить ему жизни. Кроме того, сталевары Магнитки в годы войны научились производить чугун из бедных руд марганцевой руды, так как шахты с необходимым сырьем находились на оккупированных территориях.

Вода - важный элемент в металлургическом цикле. Она нужна для охлаждения оборудования, очистки газов, для обработки и отделки металла, для гидравлической транспортировки, увлажнения воздуха и других нужд. Объемы воды, использованные Магниткой за годы войны, не поддаются исчислению!

К концу третьего месяца войны Магнитка выпускала уже порядка ста видов оборонной продукции: броневой лист, литые броневые башни для танков КВ, корпуса для авиабомб, мин и реактивных снарядов, бандажная и траковая полосы для танков, желобчатая рессора и автообод для автомобильной промышленности и многое другое.

Всем известна очень точная фраза американского журналиста Вернера «Магнитка победила Рур», в которой имеется в виду Рурский район - промышленное сердце Германии. Но победила бы Магнитка Рур, если бы не река Урал и Магнитогорское водохранилище, обеспечивающие водой нужды Магнитогорского комбината?

Переправа пехоты через водный рубеж. Фото: Ефим КОПЫТ/РИА Новости

ОБОРОНА НАРЫ

Небольшая подмосковная река Нара, ставшая серьезным водным рубежом в 1812 году во время войны с Наполеоном, и в 1941 году сыграла свою значительную роль в обороне столицы.

Ветеран Александр Андреевич Егоров, гвардии полковник в отставке, писал: «Мой боевой путь связан с 93-й Сибирской стрелковой дивизией, которая с января 1942 года стала 26-й гвардейской. Я участник боевых операций в битве под Москвой. Эта битва, начавшаяся осенью 1941 года и завершившаяся в апреле 1942 года, справедливо названа Великой. Здесь удалось впервые преградить пути гитлеровцам, остановить их, развеять миф о «непобедимости» германского вермахта, нанести им тяжелое поражение. Это первая с нашей стороны крупная наступательная операция, которая переросла во всеобщее наступление на западном направлении».

Эта зима пришла рано, скоро сковав ледяным панцирем спокойную и медленную Нару. Уже в ноябре по льду могли передвигаться танковые соединения. Немцы были уверены, что смогут прорвать оборону, захватив ключевые речные переправы. Но встретили мощное сопротивление наших войск и были отброшены на запад. Оборона Нары длилась с 16 ноября по 5 декабря 1941 года.

«Ожесточенные бои разгорелись на всех главных оперативных направлениях, ведущих к Москве, это были грозные дни, - вспоминал ветеран Егоров. - Немцы очень быстро узнали мощь бойцов 33-й армии и сибиряков и почувствовали ее на себе, когда им не удалось пробиться ближе к Москве. Они были измотаны и обескровлены, планы их были сорваны. Группировка отборных гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм советских войск. Только с 16 ноября по 4 декабря 1941 года немецкие войска потеряли под Москвой свыше 155 тысяч человек убитыми и ранеными, 800 танков, 300 орудий и до 1500 самолетов... 6 декабря 1941 года советские войска совершенно неожиданно для врага перешли от обороны в контрнаступление. Выполняя приказ маршала Жукова, войска 33-й армии успешно продвигались вперед, преодолевая ожесточенное сопротивление противника».

Небольшая подмосковная река Нара, ставшая серьезным водным рубежом в 1812 году во время войны с Наполеоном, и в 1941 году сыграла свою значительную роль в обороне столицы.

Девушки-связистки. Фото: Ольга ЛАНДЕР/РИА Новости

ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ

Захватить Ленинград германские войска планировали в июле - августе 1941 года. Быстро продвинувшись через Прибалтику, фашисты все ближе и ближе подбирались к городу на Неве. Советское командование, осознавая масштабность наступления, наметило основной рубеж. Им стала река Луга на всем протяжении с большим выступом в междуречье Луги и Плюссы, далее рубежи должны были пройти по Лужско-шелоньскому водоразделу и по левому берегу Кибы, Мшаги и Шелони до самого озера Ильмень.

Между реками Плюссой и Лугой было запланировано создание укрепленного предполья.

Как указывают военные историки, в строительстве рубежей активно участвовали не только войска только что образованного Ленинградского фронта, но и жители Ленинграда и местных населенных пунктов. В середине июля на строительстве работало более 200 тысяч, а к середине августа более 450 тысяч гражданских - около трети трудоспособного населения Ленинграда! На заводах региона было налажено производство огневых точек, противотанковых мин, колючей проволоки, противотанковых надолбов и ежей; были разработаны различные виды и типы электрозаграждений. Стали массово производиться ломы, лопаты, топоры, походные кухни, которые немедленно отправлялись на рубеж.

Строительство шло даже во время наступления немецких войск, и к середине августа на главной полосе обороны Лужского оборонительного рубежа и отсеченных позициях было построено около 700 огневых точек, почти 400 км противотанковых препятствий, около 15 тысяч противотанковых надолбов и более 60 км завалов. Все это должно было если не отбросить немцев назад, то хотя бы изрядно потрепать врага. Так и получилось. Бесчисленные атаки терпели поражения, Гитлер отправлял к Луге лучшие дивизии, но и они не могли сломить упорное сопротивление.

Лужский оборонительный рубеж был прорван к 13 августа - на 45-й день с начала наступления. К тому моменту из 100 тысяч защитников обороны в живых осталось лишь 13 тысяч.

Если бы не упорство жителей и рабочих Ленинграда, проводивших дни и ночи на строительстве оборонительных рубежей и на производстве, если бы не храбрость оборонявших Лужский рубеж советских воинов, то история не только блокады Ленинграда, но и всей Великой Отечественной войны могла бы быть совершенно другой.

Советские войска вновь появились на реке только два с половиной года спустя, форсировав Лугу 31 января 1944 года в ходе проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции, положившей конец блокаде Ленинграда.

Советское командование, осознавая масштабность наступления, наметило основной рубеж. Им стала река Луга на всем протяжении с большим выступом в междуречье Луги и Плюссы. Фото: commons.wikimedia.org

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