«Если бы он был людоед, остался бы моим кумом и другом»: Иван Охлобыстин не хочет открещиваться от Михаила Ефремова

Вечером 8 июня на Смоленской площади автомобиль Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил «каблук» Lada, за рулем которого ехал доставщик еды Сергей Захаров. Курьер получил тяжелейшие травмы, его реанимировали, но в больнице он все же скончался. Теперь Михаил Ефремов находится под домашним арестом до суда. В это время друзья актера всячески пробуют его поддержать. В беседе с видеоблогом Metametrica актер Иван Охлобыстин, крестным отцом старшей дочери которого является Ефремов, высказался по теме трагического ДТП весьма красноречиво.

- Это вне всяких сомнений преступление, - считает Иван Иванович. - Он - человек совестливый, но заигрался. Причем, его сделала таким не театральная тусовка — она пьющая, но стабильная, редко когда она позволяла себе такие скандалы. А вот что касается оппозиционно-театральной [тусовки], там компашка мутная. И поначалу все его поддерживали: «он же памятник, кто ж его посадит», «пьющий, как ты — Петрович», «А я говорил — приличный человек!». А как трагедия наступила, плюсы обернулись минусами.

При этом сам Охлобыстин открестился от ответственности за пьянство Ефремова. Он подчеркнул, что навязать усилием Михаилу было ничего невозможно. Иван Иванович считает, что к катастрофе привела «безбашенность» друга. И поделать с этим ничего было невозможно.

- Я — русский человек, своей мерой сужу, - подчеркнул Охлобыстин. - Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом. Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: «Ах ты, какой негражданский негражданин! По уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю». Чушь ведь.

Что касается слов якобы Михаила Ефремова, который назвал себя «клоуном, а не оппозиционером», то Охлобыстин усомнился в их достоверности.

- Не думаю, что это он говорил, - отметил Иван Иванович. - Думаю, что это цитата, расширенная адвокатом. А если и говорил, то помешательство идет на фоне стресса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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