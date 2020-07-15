Куда пойдет Белоруссия: к братьям на Восток или к панам на Запад

В Минске становится жарко. Вновь. Люди выходят на несанкционированные митинги. Не стесняются бодаться с милицией. Собирались в центре столице и на ее окраинах. Так они поддерживали несостоявшихся кандидатов в президенты — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Центризбирком отказал им в регистрации. Хотя это самые сильные и серьезные противники Александра Лукашенко на выборах президента 9 августа.

Бабарико сидит в СИЗО белорусского КГБ. Повесить ему хотят чуть ли не госизмену. Якобы политик получал иностранное финансирование. А ЦИК его обвинил в том, что он якобы скрыл в декларации свои доходы и недвижимость.

У Цепкало история банальная. Он принес в комиссию 160 тысяч подписей избирателей (минимальный барьер 100 тысяч). Из них половину бумаг забраковали и кандидату дали от ворот поворот.

Вот и остался на президентской гонке один Александр Лукашенко (который переизбирается уже 6-раз и правит страной уже 26 лет) и еще 4 кандидата - скорее для массовки. Ну неужели, например, безработная жена блогера Тихановского (который сам собирался на выборы, но был арестован) конкурент для «батьки»? Получается, биться ему придется с самим собой.

Белорусы все это понимают. Потому и вышли на улицы. Уже вечером 14 июля в Минске задержаны 200 митингующих. Среди них 10 журналистов. Сначала белорусская милиция винтила всех без разбора.

- Позор! Позор! Позор! - кричит толпа, когда крепкого парня паковали в микроавтобус.

Дальше протестующие осмелели. Кинулись отбивать задержанных у силовиков. Тут и там начинались стычки с милицией. Как сообщают белорусские блогеры, на некоторых улицах правоохранители игнорировали приказы начальства и отказывались разгонять протест.

Задержания шли под аплодисменты прохожих и сигналы проезжающих машин. Это в Минске такое проявление оппозиционерства.

До выборов президента рукой подать. Так куда после них пойдет Белоруссия? На Восток, ближе к России? Или Лукашенко повернет руль на Запад, в Европу? Повторит украинский путь в Евросоюз? Со всеми его «издержками»...

- Лукашенко очень боится больших протестов. Потому что это привет к насилию и негативной реакции Запада. А вместе с ней наверняка придут и новые санкции, - сказал «КП» белорусский политолог Дмитрий Болкунец. - Лукашенко этого очень опасается, потому что с другой стороны Москва серьезным образом сократила довольствие Минска из-за недоговороспособности. Заметьте, никто из российских политиков, депутатов громко и однозначно не высказываются по президентской гонке в Белоруссии. Все молчат. Хотя раньше поддерживали Лукашенко. А вот после выборов может быть интересная история. Запад уже дает им негативные оценки. Просят допустить до участия всех кандидатов. И Лукашенко этому не рад. Потому что опять можно вернуться к санкциям. Закроются финансовые рынки. С Россией отношения охладели — денег добиться сложнее. От этого доходы и государства, и населения могут упасть. А это путь к недовольствам и протестам.

Политолог считает, что Лукашенко далеко от России не уйдет, но начнет от Москвы тихонько отгораживаться.

- Лукашенко нужны деньги России, но он все равно пойдет по тактике «отстраивания забора». Захочет в первую очередь информационно отгородиться: блокированием российских сайтов и СМИ. Плюс культурная и историческая политика, которая будет отдалять белорусов от России. Там уже сейчас студентов, которые едут в польские вузы, гораздо больше, чем тех, которые отправляются учиться в Россию. Все это будет усиливаться даже на фоне разговоров об интеграции в Союзном государстве. А Запад будет играть с Лукашенко. Они его будут подпускать к себе, чтобы планомерно разрушать отношения Минска и Москвы. Пока все идет по этому пути, - сказал КП эксперт.

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