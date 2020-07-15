2020-07-15T14:32:56+03:00
Общество

В Челябинской области построили тракт водоподачи из реки Уфы

Новый источник будет пополнять Шершневское водохранилище, откуда вода поступает в краны большинства жилых домов города
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Долгобродский каналДолгобродский канал
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Челябинская область всегда была самым малообеспеченным водой из Уральских регионов. На каждого жителя здесь приходилось всего 2,3 кубометра воды в год – это значительно ниже и показателя в среднем по России. Однако теперь жителям Челябинска можно больше не бояться дефицита воды. В июне состоялся тестовый пуск нового масштабного гидротехнического сооружения, которое возвели специально, чтобы решить эту многолетнюю проблему.

Новый тракт водоподачи из Уфы устроен таким образом, что часть речного стока на участке Кыштым-Аргази идет в обход озера Увильды, затем в Аргазинское водохранилище, которое в свою очередь пополняет Шершневское водохранилище — источник питьевого водоснабжения для Челябинска. Для этого в Кыштымском и Карабашском городских округах проложили трубопровод длиной более 21 километра, а диаметр трубы составляет два метра.

Максимальный объем воды, которую может перебрасывать новый тракт за год составляет 260 миллиона кубических метров. Строительные работы финансировались в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах».

- Выполненные работы защитят жителей Челябинска в периоды маловодья, обеспечат дополнительное питание водохранилища и надежное водоснабжение, - уверен директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин. - Сейчас на тракте будут проводиться пусконаладочные работы, и в полной мере он заработает уже до конца этого года.

Ранее Челябинск, - город, в котором 1,5 миллиона человек не имел резервного источника водоснабжения.

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