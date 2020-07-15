Как пандемия изменила корпоративное волонтерство в России

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения и трудности заставили всю страну вспомнить о том как важны взаимопомощь и отзывчивость. Волонтеры помогали доставлять пожилым людям продукты и лекарства, юристы и психологи на добровольных началах отвечали на вопросы в колл-центрах... В стороне не остались и тысячи компаний по всей стране. Многие поддержали федеральную акцию #мывместе, помогая врачам и больницам, волонтерам, предоставляя свои услуги и товары на благотворительных началах нуждающимся.

Как пандемия коронавируса изменила добровольчество в России и какие новые тенденции проявились в корпоративном волонтерстве? Пришла пора подводить первые итоги. 17 июля на площадке Общественной палаты РФ пройдет заседание Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ).

На заседании обещают рассказать про новый важный праздник, который появится в России - День корпоративного волонтерства (добровольчества). В этом году он будет проводиться впервые при поддержке Минэкономразвития.

Кроме того, будет представлен проект “Добрые дела бизнеса”. Это интерактивная карта, на которой любой корпоративный волонтер может отметить свои акции и рассказать о них другим.

На мероприятии будет представлен проект “Добрые дела бизнеса"

На заседании участники обменяются опытом, обсудят успешные практики и реализованные в условиях пандемии волонтерские программы и акции.

- К важным изменениям в условиях пандемии необходимо отнести усиление pro bono деятельности бизнес-сектора и рост точек взаимодействия региональной власти с НКО, реализующими проекты в сфере волонтерства, - отмечают организаторы.

Модераторами дискуссии выступят член Общественной палаты РФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев, председатель Национального Совета по корпоративному волонтёрству; директор по корпоративным программам и устойчивому развитию, «Филип Моррис Интернэшнл» в России Ирина Жукова, старший менеджер по КСО и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров Татьяна Гончаренко.