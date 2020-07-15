Какие побочные эффекты добровольцы заметили у вакцины от коронавируса: первые данные

Как сообщили в Сеченовском Университете, все добровольцы – люди гражданские и действительно сами пожелали внести свой вклад в науку и медицину, а также в наше общее благосостояние. Правда, труд этот оплачивается и за участие в испытании вакцины добровольцы будут вознаграждены суммой в 100 тысяч рублей каждый.

Вакцину разрабатывали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Платформа для вакцины использовалась уже известная, та, которая применялась и при создании вакцины от вируса Эбола. Этой платформе для разработки вакцин уже 20 лет и она зарекомендовала себя как эффективная и надежная, прошедшая испытания на 5 тысячах людей. Поэтому на эту вакцину, переформатированную для защиты от коронавируса, возлагают особые надежды, называют ее безопасной.

- Вакцина прошла серьезный доклинический этап испытания на животных и показала способность развивать клеточный иммунитет и гуморальный специфический иммунитет (действующий белками-антигенами, растворенными в крови и других жидкостях организма — прим. ред.), - сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Насколько долго продержится иммунитет у людей, это еще открытый вопрос. Все собранные данные отправлены для анализа в институт Гамалеи. Елена Смолярчук отметила, что формирование защиты очень сильно зависит от состояния здоровья каждого отдельного человека. Однако, если данные эффективности вакцины подтвердятся, то их будет статистически достаточно для регистрации вакцины в Минздраве и перехода к следующему этапу испытания – амбулаторному на 500 - 700 добровольцах.

Среди нынешних добровольцев было две группы. Первая получала одну дозу вакцины, вторая – две дозы по так называемой бустерной системе, когда прививку делают в два приема, чтобы усилить эффект первой вакцинации. Из побочных эффектов у добровольцев наблюдались покраснения и уплотнения на месте инъекции, повышение температуры, першение в горле, у некоторых добровольцев болели суставы и живот, но ко вторым суткам симптомы уменьшались, а через 20 дней и вовсе сходили на нет. Вводили вакцину в виде раствора для внутримышечной инъекции в дельтовидную мышцу плеча.

- Наши добровольцы — герои, они осознано приняли решение провести шесть недель в изоляции, зная, что не будут общаться с родными и близкими, - считает Елена Смолярчук.

Сложности, которые испытывали добровольцы, были связаны с тем, что регулярные врачебные и лабораторные обследования и пребывание в больничных палатах наложило отпечаток на их физическое и психическое состояние, однако у них была возможность заниматься с физиотерапевтами и обратиться за консультацией к психологу при необходимости.

Исследования проводились на базе Научно-практического Центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского Университета. Руководитель Центра Сергей Семитко рассказал, что использовать технические возможности Центра для реанимации добровольцев не понадобилось, все шесть недель прошли благополучно.

- Переносимость вакцины была хорошей, настроение в стесненных условия в закрытом помещении тоже. Все добровольцы с честью и достоинством переносили испытания. Особая благодарность им за терпение и жертвенность. Здоровья им и их семьям, - сказал Сергей Семитко.

Он также отметил, что обстановка в стационаре напоминала пионерский лагерь. Ребята судачили и развлекали себя, бывало, что и жаловались друг на друга, но так, по мелочам, когда кто-то со стуком закрывал дверь, например.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790673" frameborder="0"></iframe> Испытавшие первыми вакцину от коронавируса добровольцы выписаны из больницы.

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