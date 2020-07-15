Мишустин объявил о возобновлении в России диспансеризации

Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении в России диспансеризации взрослого населения. Об этом премьер сообщил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в среду.

Мишустин отметил, что в последние сутки прирост заболеваемости коронавирусом минимальный и не превышает 1 процента.

- Пик пройден, - заявил Мишустин.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, правительство выполнило все пункты национального плана по борьбе с коронавирусом, кроме одного: власти не стали вводить режим ЧС.

- Это, пожалуй, единственный раз, когда неисполнение пункта плана носит абсолютно позитивный характер, - заявила Голикова.

- Система здравоохранения с нагрузкой справляется, во многом это заслуга врачей. Но в экстренной ситуации проявились и уязвимые стороны нашей медицины. Нужно провести модернизацию инфекционной службы, - заявил Мишустин.

Премьер также рассказал, что правительство продлило до 1 мая 2021 года бесплатное предоставление медучреждениям тестов на коронавирус. Как заявил Мишустин, массовое тестирование россиян на COVID-19 будет продолжено.

- В любой момент и при малейшем сомнении должна быть возможность пройти тест на наличие вируса и антител к нему, а если болезнь обнаружится - как можно быстрее начать ее лечение, - заявил Мишустин.

Всего в России сейчас зарегистрированы 114 тест-систем на коронавирус.

Премьер обратил внимание на важность диагностики заболеваний, не относящихся к коронавирусу. Именно поэтому, по его словам, и подписан документ, разрешающий регионам возобновить диспансеризацию взрослого населения. При этом каждый регион сможет самостоятельно принять решение, когда именно начнется диспансеризация.

Татьяна Голикова предложила установить длительное диспансерное наблюдение за россиянами, переболевшими коронавирусом, особенно в тяжелой форме. Как отметила Голикова, последствия COVID-19 для организма пока не изучены.