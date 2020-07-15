2020-07-15T15:43:53+03:00
Общество

О возобновлении международного авиасообщения объявят в ближайшее время

Правительство ждет отчета, какие страны готовы открыть свои границы для россиян
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Было объявлено, что Россия готова возобновить полеты за рубеж с 15 июля. Но не во все страны, а только в те, где ситуация с коронавирусом благоприятнаяБыло объявлено, что Россия готова возобновить полеты за рубеж с 15 июля. Но не во все страны, а только в те, где ситуация с коронавирусом благоприятнаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшее время в правительство будет представлен отчет о переговорах авиавластей по открытию международного авиасообщения. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду.

Напомним, ранее было объявлено, что Россия готова возобновить полеты за рубеж с 15 июля. Но не во все страны, а только в те, где ситуация с коронавирусом благоприятная.

- Мы ведем сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериям на принципе взаимности, - сказала Голикова.

Голикова также рассказала, что уже в ближайшее время в России начнут применяться вакцины от коронавируса. По ее словам, сейчас в общей сложности разрабатывается 26 разных вакцин.

- Результаты исследований как на стадии до клинических испытаний, так и клиники, дает нам уверенность в том, что уже в ближайшем будущем сразу несколько эффективных вакцин начнут применяться на территории России и будут востребованы в мировом масштабе, - заявила Голикова.

Она также рассказала, что в больницах по всей стране будет сохранен коечный фонд на случай второй волны коронавируса. Сейчас в регионах развернуто 169 тысяч коек, но часть из них будет возвращено к оказанию плановой помощи.

По словам Голиковой, летальность от коронавируса в России составила 2,3%, а это гораздо ниже, чем в других странах.

Что касается показателей смертности, то за 5 месяцев этого года она не выросла по сравнению с прошлым годом.

- Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, который мы использовали и который мы накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя, - пояснила Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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