Убийцей 8-летней афроамериканки в Атланте оказался темнокожий

Расследование трагедии, потрясшей всю Америку, вступает в заключительную фазу. В ночь с 4 на 5 июля, сразу после Дня независимости США, пока не установленный мужчина в Атланте (столица штата Джорджия) застрелил Секорию Тёрнер. 8-летняя девочка-афроамериканка в тот момент находилась в автомобиле со своей матерью, последняя не пострадала от пуль буквально чудом.

В темноте убийцу толком не разглядели. Но место преступления было, можно сказать, знаковое: на стоянке у ресторана быстрого питания «Вендис». Именно здесь 12 июня белый полицейский при задержании лишил жизни афроамериканца Райшарда Брукса. Напомним ту историю, где хороши были все: «несчастный темнокожий» к своим 27 годам имел несколько судебных наказаний за драки, угрозы смертоубийством и повреждение чужого имущества. А полицейским «показалось угрожающим» то, что парень… спал в своей машине на той самой парковке у ресторана. В итоге между копами и Бруксом (который к тому же был сильно пьян) возникла драка, офицер вынужден был его застрелить.

В общем, почти калька с такого же убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая, после чего в США начались невиданные массовые протесты, переходящие в погромы. Хотя, как мы видим в случае с его «чёрным братом из Атланты» Райшардом Бруксом, полицейское насилие — вещь обычная, ежегодно при задержании в Штатах погибает до тысячи человек (всех рас). То есть по нескольку жертв каждый день…

Поэтому после гибели восьмилетней Секории некоторые заговорили: стреляли, мол, «белые расисты», чтобы показать: на этом месте мы убивали и будем убивать афроамериканцев из-за их цвета кожи. Но два дня назад полиция обнародовала фото предполагаемого преступника. Им оказался смуглокожий и темноволосый молодой человек. На «белого расиста» явно не похожий. Мотивы его неизвестны. За любую информацию об убийце назначена награда $20 тыс.

Впрочем, уличной стрельбы в Атланте последнее время всё больше, просто далеко не каждый случай приковывает такое внимание, как смерть несчастной Секории. Например, сообщают локальные СМИ, только в ночь с понедельника на вторник в серии перестрелок по всему городу — двое убитых и двое раненых. Притом, что население столицы Джорджии — примерно полмиллиона человек, из них афроамериканцев — 54%. Город довольно богатый, здесь находятся штаб-квартиры многих корпораций, таких как телеканал CNN.

И при этом: «Мы уже давно не припомним такого вала преступности, как в последние недели», — говорят местные полицейские. Причина — после «митингов памяти Джорджа Флойда» полномочия офицеров, как формальные, так и неформальные, сильно урезали. А уличного насилия меньше не стало.